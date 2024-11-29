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台灣高鐵新世代列車 2026年起陸續抵台

2024/11/29 15:40
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（中央社記者余曉涵台北29日電）台灣高鐵今天表示，新世代列車預計2026年起陸續抵台、2027年投入營運，將以更加充裕的運能，帶給旅客更好、更舒適的搭乘體驗。

台灣高鐵今天與日商三菱重工業株式會社（三菱重工）舉辦「高鐵左營基地第二檢修廠—軌道暨核心機電系統工程」簽約典禮。

台灣高鐵發布新聞稿表示，今年初左營基地「第二檢修廠」興建工程已順利展開，這次再針對廠內列車調度與連結主線所需的「軌道暨核心機電系統工程」完成簽約，將由三菱重工將負責軌道、電車線、號誌、電力、通信與道旁機電系統等核心機電系統工程的施作，預計12月開始動工。

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台灣高鐵董事長江耀宗表示，台灣高鐵新世代列車預計2026年起陸續抵台、2027年投入營運，將以更加充裕的運能，帶給旅客更好、更舒適的搭乘體驗，並配合新車導入的「第二檢修廠」興建工程，在未來的工期中，各項介面協調順暢，如期、如質完工，早日通過履勘，讓台灣高鐵車輛檢修能量，因「第二檢修廠」投入獲得大幅提升。

台灣高鐵表示，台灣高鐵左營基地「第二車輛檢修廠」配置6股檢修軌，建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來台灣高鐵全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業。（編輯：陳政偉）1131129

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