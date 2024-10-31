國際高速鐵道協會颱風天開會 討論高鐵全球發展

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）颱風康芮暴風圈今天籠罩全台。「國際高速鐵道協會」仍如期舉行會議，200名來自英、美、日等12個國家的高速鐵路業者與專家，討論高速鐵路全球發展的未來。

台灣高鐵公司發布新聞稿，「國際高速鐵道協會」（Int ernational High-Speed Rail Association, IHRA）31日在台北舉辦2024年度會議（IHRA Meeting 2024），共有來自日、美、英、澳、泰、印、越等12國、約200名高速鐵路業者、專家齊聚一堂，討論高速鐵路全球發展的未來。

台灣高鐵公司為IHRA發起會員，並協辦這次會議；前副總統陳建仁應邀致詞，日本國土交通省大臣達齊藤鐵夫也錄製影片於會中播放，祝賀大會順利成功。

台灣高鐵董事長江耀宗以「台灣高鐵成功的歷史時間軸：從規劃與實施到今天的大成功」為題，與國際鐵道同業分享台灣高鐵自興建階段起，如何一步一腳印，引進國際驗證標準，為台灣社會打造一條品質卓越、安全穩健的高鐵系統，同時結合日本、歐洲等先進鐵道人才與技術，讓高鐵營運服務順利在台展開。

江耀宗說，台灣的高鐵於2007年通車後，不僅快速實現營運人才本土化目標，更逐步開發便利商店購、取票等領先全球的票務服務；近年，積極結合台灣軌道工業與IT資通訊實力，成功完成多項維修物料本土化開發，並攜手台灣學研機構，完成多項維修、訓練機具，由台灣自主設計、製造。

江耀宗提到，隨著全球對於氣候變遷、淨零減碳的議題更受重視，高鐵將在全球綠色交通系統中成為重要的選擇之一，相信未來國際間高鐵系統的建設與發展，將日益普及。

陳建仁致詞時表示，高鐵發展已成為全球趨勢，是可以改變經濟、社會和人民生活的重要交通建設，也是可以重塑一個國家的力量。高鐵具有快速、安全、精準且高品質服務的特質，台灣高鐵不僅在政治、經濟、社會文化上造成改變，更重要的是也改變台灣人民生活習性，從文化上改變了一個國家的生活形態。

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IHRA會長宿利正史表示，台灣高鐵是日本新幹線系統首次於海外導入並成功的首例，其成功過程及今天的經營佳績，對各國政府機構及鐵道業者來說具有重大意義。

台灣高鐵明天安排技術參訪，向這次與會來賓展示近年高鐵推動本土化的成果。一處是在桃園運務大樓，將參觀行控中心、駕駛模擬機與高鐵探索館；另一處是燕巢總機廠，參觀本土化的柴液型調度機關車、電車線維修工程車、轉向架走行測試設備，及無人機檢測技術，讓與會的國際鐵道同業，更深入了解台灣高鐵在技術創新與本土化方面的成就。（編輯：李亨山）1131031