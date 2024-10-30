國際高速鐵道協會年會在台舉辦 多國業者專家參與

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（中央社記者余曉涵台北30日電）「國際高速鐵道協會」（IHRA）今年度年會選擇在台灣舉辦，共有12國約200名鐵道業者、學者專家與會，台灣高鐵也預計在會中分享打造高鐵的經驗。

「國際高速鐵道協會」（International High-Speed Rail Association,IHRA）的年度年會明天起在台灣舉辦，協辦的台灣高鐵今天舉行媒體座談。

台灣高鐵董事長江耀宗致詞表示，國際高速鐵道協會今年成立第10年，成立宗旨是透過促進國際合作為世界各地高鐵的發展做出貢獻，並希望與擁有安全、可靠、高效運輸的高鐵系統的國家，分享高鐵建設資訊、知識和經驗。

江耀宗說，今年將有來自日、美、英、澳、泰、印、越等12國家，約200人參加，這也顯示台灣高鐵的營運經驗與發展成就，獲得國際高鐵產業相當的重視。

江耀宗指出，今年會議台灣高鐵將從不同面向分享台灣高鐵的成功經驗及其對社會經濟的影響，像是僅有7年就完成高鐵建設，並引進第3方獨立驗證機制，以確保高鐵建設過程中的效率與可靠。

會中也將分享台灣高鐵持續推動本土維修物料的開發，並結合台灣產業與研究機構，讓多項重要的維修機具Made in Taiwan等。

台灣高鐵指出，這次也特別開放燕巢總機廠及桃園運務大樓供國際貴賓參觀，並展示台灣高鐵公司近年推動「軌道工業本土化」及「國車國造」的豐碩成果，包括柴液型調度機關車、多功能電車線維修工程車、智慧無人機橋檢運維系統、轉向架走行測試設備（BRT）及駕駛模擬機等。

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IHRA於2014年4月1日在日本成立，旨在促進高速鐵路營運經驗和專業知識交流，透過會員豐富的經驗與技術，向其他國家推廣建造安全、可靠並兼具營運效率的高速鐵路。

目前IHRA共有29個正式會員、10個準會員，分別來自高速鐵路經營業者、研究機構及相關設備製造商等，台灣高鐵為日本新幹線首個海外輸出的成功案例，更是IHRA重要的創始會員之一。（編輯：陳政偉）1131030