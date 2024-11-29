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早安世界》賴總統明出訪南太平洋3友邦 過境夏威夷關島
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早安世界》賴總統明出訪南太平洋3友邦 過境夏威夷關島

2024/11/29 07:09（11/29 07:35 更新）
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總統賴清德將於30日啟動首次元首外交，訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國3友邦。（中央社製圖）
總統賴清德將於30日啟動首次元首外交，訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國3友邦。（中央社製圖）
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賴總統30日出訪南太平洋3友邦 過境夏威夷關島

總統賴清德30日將展開任內首次出訪，府方人士28日證實，去程將過境夏威夷停留2晚，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，在訪問帛琉後，預計12月6日傍晚返抵台灣。（看完整報導

11月30日清晨前苗栗以北防10度以下低溫 12月6日東北季風可能再增強

氣象署表示，乾冷天氣持續至30日清晨，苗栗以北及宜蘭可能局部攝氏10度以下，30日白天大陸冷氣團減弱，各地逐漸回溫，但下週水氣增，北部及東半部易有短暫雨；預測12月6日至8日會有1波東北季風增強及影響，但強度上並不特別明顯，後續需再觀察。（看完整報導

基本生活費調升至21萬元 114年5月報稅208萬戶適用

財政部28日公告，今年每人基本生活所需費用調高至新台幣21萬元，調升幅度8000元；調高基本生活所需費用金額，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元。由於物價漲幅達到調整免稅額、標準扣除額與特別扣除額等門檻，民眾明年5月申報今年所得時，免稅額將調高5000元、至9.7萬元；標準扣除額調高7000元、至13.1萬元，有配偶者則是調升至26.2萬元；薪資特別扣除額調高1.1萬、至21.8萬元。（看完整報導

疾管署職場霸凌案成立 組長記過調職、羅一鈞代理

衛福部疾管署長莊人祥28日表示，經調查，整備組黃姓組長職場霸凌成立，將調離主管職及原單位並記過2次；組長職位由副署長羅一鈞代理，將提供相關人員心理諮商服務。行政院表示，目前已知教育部、衛福部、經濟部、交通部等有霸凌狀況，已要求部會知悉後一週內調查並對外說明。（看完整報導

健康台灣拚心理韌性 擬增列公務人員身心調適假

第2場健康台灣推動委員會議28日登場，近期公務職場問題頻傳，公務人員心衛受關注，衛生福利部次長林靜儀會中表示，將與相關部門研議增列公務人員身心調適假，提升心理韌性，尤其是容易取得自傷工具的國防部、內政部等，盼提供進一步的心理支持，推動特定人口群心理健康促進，如原住民族、多元性別、癌友。（看完整報導

政院提修民法刪除懲戒權 父母教養不得有身心暴力行為

行政院會28日通過民法第1085條修正草案，刪除父母得於必要範圍內懲戒其子女等文字，要求父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，且不得有身心暴力行為。（看完整報導

韓國連2天降大雪5死 積雪一度逾40公分航班取消渡輪停擺

韓國27、28日連續2天遭遇大雪，導致超過140架航班取消，渡輪暫停營運，據報嚴冬中5人喪生。韓聯社報導，依據首爾市積雪量測定標準，鐘路區首爾氣象觀測站測得積雪量28.6公分，創下1907年開始有紀錄以來第3高。截至28日上午8時，首爾部分地區積雪超過40公分，迫使140多航班取消，不過氣象官員上午10時解除首都圈大雪警報。（看完整報導

中國國防部證實苗華嚴重違紀停職檢查 否認防長董軍被查

中國國防部發言人吳謙28日宣布，中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查。這項宣布，使日前海外中文網路哄傳苗華被查的消息獲得證實。但對於外媒報導中國國防部長董軍被調查，吳謙表示，有關報導「純屬捏造，造謠者居心叵測，中方對這種汙衊行徑表示強烈不滿」。（看完整報導

金管會：盤中零股交易撮合間隔時間 12月2日起縮至5秒

台灣自2020年10月26日推出盤中零股交易制度後，年輕族群投入資本市場比率明顯提升，金管會28日宣布，證券市場將於今年12月2日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒。（看完整報導

U12亞洲少棒錦標賽台灣1比0擊退日本 晉級冠軍戰

U12亞洲少棒錦標賽台灣隊28日複賽最後一戰與日本隊交手，在先發投手周震泉6局好投、10次三振壓制下，最後鏖戰到突破僵局制，台灣隊以1比0搶勝，29日冠軍戰將與韓國交手。亞洲少棒錦標賽前3名可取得明年在台南舉辦的U12世界盃棒球賽參賽權，台灣隊身為地主已確定可以打U12世界盃，由於台灣隊已確定打進前3名，扣掉地主台灣隊名額後，WBSC會再決定另一席外卡資格，不限於亞洲球隊。（看完整報導

開箱老照片》麥邱利滑水舞團在台演出

1958年11月29日，來自美國的麥邱利滑水舞團在碧潭演出，吸引大批民眾前來觀賞。向來寧靜的碧潭，這一天無論岸邊或是河面船隻，都擠滿好奇人潮，就連台北往返碧潭的鐵、公路交通也為之打結。眾人無懼攝氏12度寒風齊聚潭邊，為的就是觀賞美國麥邱利滑水舞團帶來的表演。（看完整報導

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