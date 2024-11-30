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高端捐贈流感疫苗 花蓮19至49歲民眾免費接種

2024/11/30 17:36
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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）進入流感高峰期，花蓮9萬劑公費疫苗已施打8成，花蓮縣政府獲高端公司捐贈1800劑疫苗，今天起提供非公費範圍「19歲到49歲」民眾免費施打。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，截至目前花蓮12例流感重症都沒有施打疫苗，花蓮配發9萬劑公費疫苗，2個月已打掉8成，預計下個月前就會打完，呼籲符合公費資格民眾盡快施打。

朱家祥指出，考量公費疫苗未涵蓋的「19歲至49歲」青壯族群，通常都是家中重要經濟支柱，若感染流感雖症狀不像長輩、幼兒嚴重，但會嚴重影響家庭運作，花蓮是唯一提供非公費資格民眾免費施打的縣市，這次是第二次施打。

衛生局今天在遠東百貨花蓮店免費接種流感疫苗，若沒打完可向13鄉鎮市衛生所預約施打。朱家祥說，考量秋冬進入流感高峰，耶誕節、跨年及農曆春節等活動，人流往返密集，因此提前11月底免費接種。

衛生局提醒，流感疫苗保護效力會逐漸減弱，而且流感每年流行病毒株不同，建議每年接種流感疫苗。（編輯：孫承武）1131130

朱家祥
花蓮長者免費健檢維生素D缺乏率高 將增加鈣檢查空軍教準部官兵共餐13人上吐下瀉 衛生局採檢送驗
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