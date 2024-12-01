北部3日起防短暫雨 7日冷空氣南下各地低溫15度

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象署表示，今明2天天氣較穩定，3至5日水氣漸增，北部、東北部易有短暫雨，宜蘭山區防局部較大雨勢，低溫約攝氏18度左右；7日冷空氣南下再降溫，各地低溫約15度、局部地區再低一些。

中央氣象署預報員劉沛滕今天在天氣說明會中表示，從衛星雲圖觀察，目前台灣上空雲量偏少，花蓮、台東近海雲系較多，今明2天花東地區有零星降雨；各地夜間與清晨輻射冷卻效應明顯，清晨還是有局部溫度較低。

劉沛滕指出，今天清晨各地低溫普遍15度，局部約11至13度左右，白天各地高溫可回升至25度以上；3至5日北部雲系增多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭高溫略降，各地低溫約18度左右。

劉沛滕表示，6日起東北季風稍微增強，7日冷空氣南下，將持續降溫至9日，強度預估接近大陸冷氣團等級，北台灣平地普遍低溫約15度，局部地區會更低一些。

天氣部分，劉沛滕說，今明2天相對穩定，3至5日東北風挾水氣，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭易有短暫雨，其中宜蘭山區可能有局部較大雨勢發生。

劉沛滕提到，6日東北季風增強，7日東北季風影響或大陸冷氣團逐漸南下，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨。

另外，劉沛滕提醒，3至5日清晨中南部地區有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1131201