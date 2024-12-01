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吳德榮：白天起回暖日夜溫差大 下波冷空氣7日報到

2024/12/1 08:35（12/1 08:54 更新）
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民眾在台北花博公園享受舒適天氣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北1日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為雲林縣崙背鄉攝氏11.2度。氣象專家吳德榮表示，今天平地最低氣溫約在11至13度，下一波冷空氣大約7日起影響，至於強度仍需再觀察。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為雲林縣崙背鄉11.2度、新竹縣關西鎮11.4度、苗栗縣西湖鄉11.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起至明天、各地晴朗穩定，冷氣團減弱，氣溫明顯回升，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，3至5日東半部水氣逐日增多，局部短暫雨的機率逐日提高，西半部仍晴朗穩定；各地白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮提到，6日另一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫逐漸下降、北台灣轉涼。各國模式顯示，下波冷空氣大約7日起影響3、4天，強度雖比上波強，但目前資料已略調弱；此為期末模擬，會是什麼等級冷氣團，各國模式皆繼續調整，應持續觀察。（編輯：李淑華）1131201

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