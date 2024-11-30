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12/1白天起回暖 東北季風12/6報到溫度再下滑

2024/11/30 17:27（11/30 17:43 更新）
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圖為台北花博公園，有民眾趁好天氣帶孩子踏青，也有民眾到公園遛狗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北30日電）中央氣象署表示，明天起到2日前天氣穩定，各地都是晴到多雲的天氣型態，明天白天起回暖，不過6日再有東北季風南下，屆時溫度將會再往下滑。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，12月2日上午前只有花東有零星短暫雨，下午起迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，3日到5日迎風面水氣多，都有降雨機率，其他地區則是多雲到晴。

林定宜表示，明天白天起溫度回升，中部以北低溫約在攝氏11到14度，其他地區在16度到18度，高溫北部東半部落在23度到25度，東南部在26度到27度，不過竹苗一代清晨受到輻射冷卻影響，仍有出現10度以下低溫。

林定宜表示，6日起東北季風報到，7日東北季風或大陸冷氣團開始影響台灣，將會逐漸變冷，下雨地區是北部、東部有局部短暫雨，東南部有零星短暫雨，且這波冷空氣影響時間預估將會比較長，但程度還要再觀察。（編輯：陳政偉）1131130

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林定宜
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