未來一週乍暖還寒 12日前好天氣、後半週轉濕冷

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署今天表示，本週又是「春寒料峭」「乍暖還寒」的一週，12日前西半部高溫上看攝氏30度，13日至15日全台有陣雨或雷雨，15日下半天冷氣團南下，預估北部平地低溫探13度。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，12日之前水氣不多，東半部、中部以北山區及恆春半島零星短暫雨，各地都有機會見到陽光，其中10日晚間至11日清晨，中部以北零星短暫雨；其他各地天氣相對穩定，西半部高溫約28至30度。

林定宜表示，13日至15日有2波鋒面接力通過，全台有雨。13日首波鋒面通過，基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部較大雨勢發生；14日、15日第2波鋒面接近及通過，基隆北海岸及中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨。

林定宜提醒，這兩波鋒面都會帶來較劇烈的天氣變化，除了雷擊、強陣風外，也不排除可能還有冰雹發生。16日起至19日水氣偏少，主要在迎風面北部、東半部有局部短暫雨。

氣溫方面，林定宜表示，13日至15日上半天氣溫因雨勢略為下降；15日下半天大陸冷氣團南下，北部、東北部愈晚愈冷，預估16日北部全天約13至17度，中部14至21度，南部16至25度，中南部要留意日夜溫差；預估這波冷氣團將持續至19日，至於後期是否冷空氣還會再增強，需要持續觀察。

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林定宜提到，由於本週水氣最多的時候還未轉冷，轉冷後又逐漸轉乾，因此高山上降雪機會偏低。

此外，10日至12日台南以北地區及馬祖、12日金門地區有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1140309