吳德榮：本週春暖如夏 週末強冷空氣南下挑戰寒流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮今天表示，未來一週大致春暖如夏，15日至16日上午鋒面挾陣雨及雷雨通過，要注意小範圍劇烈天氣；15日下午起強冷空氣南下，17、18日的夜晚清晨有觸及「寒流」機率。

中央氣象署今天發布陸上強風特報，東北風偏強，今天清晨至下午，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號）。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天冷空氣減弱，氣溫漸升，北舒適南微熱；北部、東半部雲量減少，中南部晴朗穩定。

吳德榮表示，明天起至12日暖氣團逐日增強，各地區大都為晴朗穩定、易起霧天氣，東半部偶有零星少量飄雨機率，11日有小範圍中高雲移入，局部山區偶有少量飄雨機率；明天起至12日「春暖如夏」，各地區高溫再回升至攝氏30度以上。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日鋒面在北部近海，台灣仍在暖氣團內，高溫略降、仍偏暖；大部分地區晴時多雲，因大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨發生機率；14日晚鋒面接近，局部雷雨機率更提高。

透過 Google News 追蹤中央社

吳德榮說，最新模式模擬顯示，15日至16日上午鋒面挾陣雨及雷雨通過，要注意小範圍劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生；15日下午起強冷空氣緊接南下、氣溫驟降，16至18日濕冷轉乾冷。

吳德榮提到，模式模擬顯示，16日強冷空氣已達「強烈大陸冷氣團」標準，17、18日的夜晚、清晨則有觸及「寒流」機率，但終究是超過一週的模擬，須密切觀察。（編輯：陳仁華）1140309