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冷氣團減弱北部宜花高溫23度 迎風面局部雨

2025/3/9 07:45（3/9 08:48 更新）
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圖為台北市中山區花博公園內民眾穿著保暖衣物散步。（中央社檔案照片）
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（中央社台北9日電）氣象署表示，今天大陸冷氣團減弱，各地早晚仍涼，中部以北及宜蘭低溫約攝氏14、15度，其他地區16、17度左右；白天氣溫持續回升，北部及宜蘭、花蓮高溫21至23度，其他地區約25至28度，感受溫暖舒適。

中央氣象署指出，澎湖則整天16至19度、金門13至20度、馬祖10至13度。

水氣略為減少，迎風面的基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，大台北地區也有零星飄雨，其他地區為多雲到晴。

東北風偏強，桃園至彰化沿海空曠地區、恆春半島及澎湖仍要留意8級以上強陣風，海邊作業及活動請注意安全。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓出海，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，清晨北部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1140309

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