早安世界》拜登第18度對台軍售 F-16備件與改良型移動設備約125.6億元
拜登第18度對台軍售 F-16備件與改良型移動設備約125.6億元
美國國防安全合作署（DSCA）11月30日宣布最新對台軍售，總價為3.87億美元（約新台幣125.6億元），包括台灣F-16機隊備件及相關設備，以及改良型移動設備（IMSE）的後續支援，預計2025年開始交付。國防部對此表示感謝，美國持續協助台灣維持足夠自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。戰略學者則分析，此次軍售是表達對台灣的安全支持，並提升國軍指揮通訊、戰機妥善，用以強化台灣防衛韌性。（看完整報導）
訪南太3友邦 賴總統行前談話：落實民主、智慧及邦誼永續
總統賴清德11月30日起至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家；此行去程將過境夏威夷停留2晚，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，並訪問帛琉後返台。總統發表行前談話時表示，這次出訪是開創價值外交的新時代，將讓世界看見台灣是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量，也感謝美國協助讓出訪順利成行。（看完整報導）
平安新村教保中心不當對待及猥褻兒童 國防部將重新招標
台北市教育局8月接獲通報，國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心教保員陳羿翰涉不當對待幼兒，調查後認定屬實，11月21日裁處最重罰新台幣60萬元、終身不得任職，並公告於台北市教育局網站。國防部資通電軍指揮部11月30日表示，基於委辦單位立場，除配合依法調查並裁定契約終止，後續將請教育部國教署協助辦理重新招標作業，以維學童受教權益與安全。（看完整報導）
敘利亞大城阿勒坡部分地區傳遭叛軍掌控 政府軍暫撤離
敘利亞聖戰士與背後有土耳其撐腰的盟友近日對伊朗與俄羅斯支持的敘利亞總統阿塞德政府軍發起閃電攻勢，11月29日挺進敘利亞第2大城阿勒坡市，敘利亞有關當局關閉阿勒坡市的機場與所有通往阿勒坡市的道路。根據敘利亞人權瞭望台組織數據，連日來衝突累積死亡人數已增至311人。敘利亞軍方12月1日宣布，為了準備對其聲稱的恐怖分子進行反攻，駐守在第2大城阿勒坡（Aleppo）的部隊「暫時撤離」。（看完整報導）
英國下議院激烈辯論5小時 安樂死法案通過二讀
英國國會下議院議員11月29日就安樂死法案激辯5小時，以330票對275票通過二讀，支持對英格蘭和威爾斯地區的末期病患進行「協助死亡」，這項爭議法案將邁入國會審議下個階段。下議院前一次就安樂死法案進行辯論是2015年，當時遭到否決。但民調顯示，英國公眾對於賦予末期病患結束生命選擇的態度已轉為支持。（看完整報導）
泰國南部暴雨成災釀9死 逾1萬3000人疏散避難
泰國官員11月30日表示，南部地區因暴雨引發洪患，共導致9人死亡、逾1.3萬人疏散避難，救援團隊出動小艇和水上摩托車救出受困民眾。比鄰的馬來西亞北部同樣暴雨成災，至少4人喪命，已有超過12萬2000人被迫撤離家園。泰國氣象局警告，南部部分地區直到下週，都可能持續受到「非常強烈降雨」影響。（看完整報導）
白天起回暖 東北季風6日報到溫度再降北東局部短暫雨
中央氣象署表示，1、2日前天氣穩定，各地都是晴到多雲的天氣型態。1日白天起回暖，中部以北低溫約在攝氏11到14度，其他地區在16度到18度，高溫北部東半部落在23度到25度，東南部在26度到27度，不過竹苗一代清晨受到輻射冷卻影響，仍有出現10度以下低溫。6日將再有東北季風南下，屆時溫度會再往下滑。（看完整報導）
高雄心衛中心主任疑涉霸凌 衛生局：降調非主管職
高雄市衛生局社區心衛中心蘇姓主任遭投訴對下屬霸凌，因餐點未送達逼員工下跪道歉；衛生局11月30日公布初步調查結果，認定蘇姓主任不當對待的管理行為事實明確，疑涉霸凌。已於11月29日調離現職並降調他機關非主管職，後續將進行霸凌調查，並強調「嚴查嚴辦嚴懲」。（看完整報導）
兩岸觀光卡關 陸委會：對岸不放行陸客來台
國台辦11月29日表示，民進黨無視台灣旅遊業和民眾訴求，拒不解除「禁團令」，也不回應全面恢復兩岸客運直航的呼籲，還發布赴陸橙色旅遊警戒。陸委會則說，對岸用似是而非理由歸責台灣，今年1至9月台灣民眾赴陸205.2萬人次，同期間大陸人士來台僅28.5萬人次，台灣民眾赴陸是大陸人士來台人次7.2倍；陸客迄今無法來台觀光旅遊，事實是對岸不放行來台。（看完整報導）
黃筱雯走出巴黎奧運失利陰霾 世界拳總年終賽摘金
東京奧運摘下台灣史上首面奧運拳擊獎牌，黃筱雯今年在巴黎奧運卻因遭裁判誤判，無緣站上頒獎台，不過返台經過短暫休息後，她隨即前往日本進行高強度移地訓練，11月30日在世界拳擊總會（WB）年終總決賽女子54公斤級金牌戰，以4比1力退蒙古女將奧雲策格，重新證明身手。（看完整報導）
開箱老照片》林口長庚醫院落成
長庚紀念醫院創立於民國62年，是台塑創辦人王永慶及胞弟王永在為紀念因急症逝世的父親王長庚成立的醫療集團。目前集團共有7間醫院、5間護理之家、1間長照機構、1間診所及長庚養生文化村，是台灣規模最大的私立醫院。民國67年設立的林口長庚醫院位於林口交流道旁，便於南北病患求診。占地30公頃，建坪達4萬坪，落成之際是亞洲地區最大醫院，創院院長為唇顎裂手術權威、羅慧夫顱顏基金會創辦人羅慧夫。（看完整報導）
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- 早安世界》拜登第18度對台軍售 F-16備件與改良型移動設備約125.6億元2024/12/01 07:28
- 2024/11/30 07:34
- 2024/11/29 07:09
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