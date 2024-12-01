開箱老照片》林口長庚醫院落成

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（中央社網站）1978年（民國67年）12月1日：占地30公頃的長庚紀念醫院林口醫學中心落成啟用，由董事長王永慶的92歲母親王詹樣女士剪綵。

長庚紀念醫院創立於民國62年，是台塑創辦人王永慶及胞弟王永在為紀念因急症逝世的父親王長庚而成立的醫療集團。首間醫院為民國65年12月1日開立的台北分院，目前集團共有7間醫院、5間護理之家、1間長照機構、1間診所及長庚養生文化村，是台灣規模最大的私立醫院。

民國67年設立的林口長庚醫院位於國道一號林口交流道旁，便於南北病患求診。占地30公頃，建坪達4萬坪，落成之際是亞洲地區最大醫院，創院院長為唇顎裂手術權威、羅慧夫顱顏基金會創辦人羅慧夫。

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