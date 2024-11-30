國會選戰開打 蕭茲：德國需要負責任的政治

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（中央社記者顏若瑾柏林30日專電）距離德國明年2月國會大選不到3個月，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天正式首次以社會民主黨（SPD）總理候選人之姿出席黨團競選活動。蕭茲強調，德國需要負責任的政治，而不是玩家和賭徒，為大選揭開序幕。

同時，國會最大反對黨基民盟／基社盟（CDU/CSU）派出黨魁梅爾茨（Friedrich Merz），今天上午在黨團會議，在267張有效選票中，獲得266票支持，梅爾茨將正式代表基民盟（CDU）出任聯邦總理候選人。梅爾茨說，「我從來沒有過這樣的成果」。

自民黨（FDP）主席、前財政部長林德納（Christian Lindner）爭取代表自民黨出任總理候選人，然而其所屬的自民黨目前深陷黨內醜聞危機。一份名為「諾曼第登陸」（D-Day）的黨內機密文件上週曝光，該文件使用諾曼地登陸一詞，以及使用「露天會戰」，形容自民黨在3黨聯合執政時與綠黨和社民黨的合作方針。林德納對此則表示不知情。

蕭茲在競選活動中表示，即將到來的選舉事關重大，「如果我們現在在德國走錯方向，接下來就是嚴肅的後果」。蕭茲表示，德國需要負責任的政治，而不是玩家和賭徒。蕭茲指名被他開除的林德納說，「林德納和他的自民黨幾個月來在系統性破壞聯邦政府的工作」。

此外，蕭茲也為拒絕交付烏克蘭金牛座長程飛彈的政策辯護，並點名梅爾茨。蕭茲說，「德國的安全不是玩俄羅斯輪盤。」身為總理在戰爭與和平的議題上需要一個冷靜的頭腦，「我是理性的，梅爾茨不是」，無論是在女權、退休金和薪資的議題上。

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蕭茲說，梅爾茨代表退步的政治，「梅爾茨的聯盟黨和梅克爾（Angela Merkel）的聯盟黨已經沒有任何關係」。

根據德國媒體「畫報」（Bild）近日一項選舉民調顯示，梅爾茨目前為支持率最高的總理候選人，為30%；蕭茲獲得22%；綠黨（Greens）哈貝克（Robert Habeck）為16%。該民調近一步詢問受訪者，如果只能在梅爾茨和蕭茲之間做選擇的話，前者則獲得35%，後者為33%。（編輯：田瑞華）1131130