本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票9-10月千萬得主 4人統一超商花不到百元中大獎
首頁 / 國際

德國社民黨將任命總理蕭茲為領導人 領銜迎戰明年2月大選

2024/11/25 17:02（11/25 17:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國總理蕭茲。（路透社）
德國總理蕭茲。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林25日綜合報導）德國中偏左的社會民主黨今天任命現任總理蕭茲為該黨領導人，以迎戰提前於明年2月舉行的大選。這位四面楚歌的總理若想贏得他的第2個任期，預料還將面臨一場硬戰。

法新社報導，在社會民主黨（SPD）內擁有高支持度的國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上週宣布退選後，蕭茲

蕭茲小檔案

生日：1958年6月14日

政黨：社會民主黨

學歷：漢堡大學，主修法律

經歷：漢堡市市長、社民黨代理黨魁

現職：德國副總理、財政部部長

宗教：無

看更多
關閉
（Olaf Scholz）代表該黨競選連任之路已無障礙。

本月初社民黨與綠黨（Greens）和自由民主黨（FDP）的聯盟宣告瓦解後，德國聯邦議會12日宣布就提前大選達成協議，大選日期訂在明年2月23日。

社民黨高層今天召開會議，宣布66歲的蕭茲將帶領該黨投入大選，並籲請黨員團結一心，全力支持他。

然而對於德國最古老政黨社民黨來說，此舉可謂相當冒險，因為該黨近期民調支持率一直在15%左右徘徊。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，蕭茲是個失敗政府的「代表人物」，這個政府充滿永無止境的爭鬥。

報導還稱，蕭茲「可能是有史以來社民黨所提最弱、最不適當的總理候選人」。

由保守派「基民/基社聯盟」（CDU/CSU）組成的主要反對派目前在民調中以33%支持率遙遙領先；近期崛起的極右派「德國另類選擇黨」（AfD）支持率也有18%。

對於社民黨推出蕭茲，保守派表示歡迎，因為他們認為擊敗蕭茲要比擊敗佩斯托瑞斯更加容易。

基督教民主黨（CDU）議員米德爾伯格（Mathias Middelberg）表示，社民黨的決定「對我們有利」。

社民黨黨員預計於明年1月的黨代表大會正式任命蕭茲為該黨的總理候選人。（譯者：屈享平/核稿：施施）1131125

延伸閱讀
德總理蕭茲欲連任 梅克爾籲循憲法維護內閣尊嚴德總理蕭茲12/11提信任投票動議 籲議院速審重要法案德國大選 經濟部長哈貝克將宣布代表綠黨參選總理德國總理蕭茲開除自由民主黨籍財長 4部長宣布集體出走
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：