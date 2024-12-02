反覆起蕁麻疹竟是B12不足 醫：勿以為吃營養品就夠

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（中央社記者曾以寧台北2日電）40歲葉小姐1年來飽受失眠、消化不良困擾，近幾個月更反覆起蕁麻疹，竟是缺乏維生素B12引起。醫師提醒，切勿以為有在吃B群攝取量就夠，飲食精緻、茹素更要小心B12不足。

經過醫療團隊評估，發現葉小姐雖然平常有在攝取B群營養品，仍嚴重缺乏維生素B12，引起甲基化代謝機制失衡，體內組織胺無法有效代謝清除，導致組織胺濃度過高，進而引發蕁麻疹；此外，甲基化失衡也影響血清素轉化，使其無法有效轉化為有助眠效益的褪黑激素，干擾睡眠。

開業診所整合醫學醫師顏佐樺透過新聞稿說明，葉小姐食量小、偏好精緻加工食品，又長期消化不良，間斷服用制酸劑藥物，因此對B12的吸收率低於常人。加上高壓工作環境會讓體內B群消耗量大幅增加；即便有補充B群營養品，但產品劑量未必符合個人需求，也不一定完整包含B群下的8種維生素。

衛福部最新的國民營養健康狀況變遷調查指出，民眾攝取維生素B群都符合建議攝取量，但顏佐樺表示，根據執業診所「B群代謝分析」統計，卻有25.8%民眾都有B群缺乏問題，提醒著大眾，攝取量足夠不代表就能充分吸收。

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顏佐樺說，除了B6以外，攝取B群維生素並沒有明確的攝取上限，因此較不需擔心攝取過量，反而應擔心攝取不足問題。國際研究指出，在所有B群維生素以B12最容易缺乏，可能因此影響大腦記憶、神經系統及自律神經平衡，甚至可能導致貧血，或增加心血管疾病的風險。

顏佐樺說，雖然B12可被人體儲存應用，但其主要來自未經加工的動物性食物，如肉類和乳製品，而現代人普遍偏好精緻飲食，茹素或偏植物性飲食的人口也日益增加，因此B12不足特別值得留意。可透過「維生素B群代謝評估」等檢測方式，了解體內長期B群代謝狀況，避免有攝取但身體仍缺乏的狀況。（編輯：張雅淨）1131202