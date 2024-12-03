迪士尼遊輪入住率達97% 2025年進駐亞洲

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（中央社記者余曉涵台北3日電）郵輪旅遊市場每年持續成長，根據統計今年郵輪旅客將達3470萬人次，較2019年成長17%，其中迪士尼遊輪更受到不少旅客青睞，入住率高達97%，預計明年將進駐亞洲市場搶客。

根據國際郵輪協會預估，今年全球郵輪旅客將達3470萬人次，較2019年成長17%，看好郵輪市場發展，在國外受到不少旅客喜歡的迪士尼遊輪也宣布，預計於2031年將船隊拓展至13艘。

為了搶攻亞洲郵輪市場，迪士尼遊輪預計明年啟航的迪士尼探險號將會是旗下的第6艘，也是其以亞洲為母港的首艘郵輪，根據該公司資料，2024年第2季郵輪入住率達到97%。

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可樂旅遊今天發布新聞稿表示，迪士尼探險號（Disney Adventure）」，2025年12月15日從新加坡正式啟航，共有2111間艙房，最多可服務6700名旅客，船上規劃Disney Imagination Garden、Disney Discovery Reef、San Fransokyo Street、 Marvel Landing、Toy Story Place、Town Square、Wayfinder Bay等7大主題區域，以及眾多特色主題餐廳，並設有分齡兒童與青少年主題俱樂部、成年人專屬餐廳。

可樂旅遊說，搭配長榮航空推出一站式購足服務，規劃迪士尼遊輪「迪士尼探險號」5日及6日團體及自由行商品，12月10日上午8時起全面上架販售，目前收到的訂單需求已超過8000人次，其中以含兒童的家庭客及迪士尼粉絲為最大宗，主要需求的房型則以陽台房及套房為主，可望掀起一波迪士尼熱潮。（編輯：陳政偉）1131203