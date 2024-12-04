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楊謹華被愛的抱抱圈粉 唐寶寶健談顛覆印象

2024/12/4 16:18
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（中央社記者陳婕翎台北4日電）獲金鐘獎最佳女配角的藝人楊謹華是唐氏症基金會公益代言人，被年幼唐寶寶「比大人還扎實」擁抱圈粉的她說，被他們的健談顛覆印象，將「全宇宙祝福都降臨」福籤送給全台唐寶寶。

唐氏症基金會今天舉行愛不囉唆2025春節禮盒發表記者會，楊謹華攜手唐寶寶推薦禮盒，現場抽吉利籤，抽中「全宇宙祝福都降臨」的福籤，她說，希望把這份好運送給全台所有唐寶寶家庭，迎接新年增添喜氣與溫暖。

楊謹華也分享公益廣告開拍當天，今年7歲的翔翔（化名）突然跑到她身邊說要抱一個，沒想到獲得非常友善的貼臉頰擁抱，比大人還扎實，那一刻很感動；唐寶寶饅頭（化名）非常善於溝通，「在塗每個顏色都會問我喜歡什麼顏色」，顛覆本來的印象。

身為唐寶寶的爸爸，唐氏症基金會董事長林正俠說，他的女兒今年30歲，「我以她為榮」，因為女兒誕生，他今天才能站在這裡為所有唐寶寶家庭服務，如今基金會服務對象不僅是唐寶寶，甚至涵蓋所有身障孩子，全台共有76個據點，6000多名受僱小朋友，能有一份穩定工作。

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唐氏症基金會近年服務對象還有一般孩子，林正俠表示，很多人好奇為什麼要服務非身障孩子，「我不能接受這樣的觀念」，在共榮的社會裡，大家都一樣，他們只是學習比較慢，只要外界願意給予機會，就能和所有人一樣好，因社會大眾的支持，才有不倒的力量。

林正俠說，春節是一年一度與親朋好友相聚的大節日，希望大家在送禮時選擇唐氏症基金會「愛不囉唆」禮盒，今年愛不囉唆店面正式進駐台北車站百貨商場，在台灣的重要交通樞紐，讓社會大眾到國際旅客都能看到唐寶寶的能力與需要，在消費同時為弱勢群體提供支持。（編輯：陳政偉）1131204

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