北車首間公益商店進駐 李千娜化身美食導覽籲支持

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）愛不囉嗦，「用行動支持吧！」唐氏症基金會年度代言人李千娜今天化身美食導遊，介紹首間進駐台北車站公益商店，還有多種在地食材製作商品，呼籲各界有多少能力給多少幫助。

有感於「愛心只能賣一次」，唐氏症基金會董事長林正俠在12年前自創「愛不囉嗦」品牌和通路，致力唐寶寶的就業輔導與規劃，回想一路走來到成為首間進駐台北車站的公益商店，林正俠在今天的開幕記者會上難掩激動心情。

身為唐氏症女孩的父親，林正俠也曾迷惘、掙扎，下定決心好好陪孩子長大後，如今全台灣所有的唐寶寶及家庭都是照顧範圍。他說，創造品牌才能讓大眾有機會從不同角度認識唐寶寶，而新店開幕代表基金會跳脫同情憐憫的服務模式，尤其台北車站是台灣重要交通樞紐，每天吸引大量國內外旅客與通勤族群，希望讓更多人認識品牌理念。

「今天我的女兒也有在現場，我以她為榮。」林正俠強調，結合在地小農生產的優質作物，交由唐寶寶、身障者製作出符合「來源安心、製程細心、食安達標」的產品，跟一般企業沒有兩樣，但顧客買到不只是獨特性產品，還有親手製造、堅持品質的精神。

唐氏症基金會年度代言人李千娜則是化身美食導覽，沿著地圖一一介紹所用食材產地，同時介紹愛不囉嗦店面的各式產品。談到自己之前去看唐寶寶做餅乾，李千娜既心疼又感動於唐寶寶們用力生活，製作出來的產品飽含愛心，希望各界有多少能力就給予多少幫助，像她逢年過節第一個就會想到愛不囉嗦。

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行政院政務委員陳時中表示，庇護工場不是販賣愛心，而是希望「大家擁抱在一起」，產生正能量往前走，弱勢唐寶寶在專業人員支持下，製作餅乾、販售，開啟回歸社會的第一哩路，雖然漫長，但相信能愈走愈順，鼓勵民眾路過店面時，入內購買，藉由正能量支持，為社會帶來正向改變。

唐氏症基金會「愛不囉嗦ABRAZO」公益品牌進駐台北車站微風商場，成為台北車站首家公益店面，這次還推出多項新品，其中「小唐精靈手工餅乾禮盒」，共包含4隻小糖精靈，象徵唐寶寶生活、工作、外出、交友4大面向，希望藉此引導消費者認識唐寶寶，促進社會對共融的理解與支持。（編輯：陳政偉）1131101