憂副食品導致寶寶過敏 醫：循序漸進、種類要多

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（中央社記者曾以寧台北8日電）不少家長擔心特定食品會導致寶寶過敏，醫師指出，可從較不易過敏的米、葉菜開始，晚點再吃根莖類和蛋奶，關鍵是副食品的種類及量都要多，藉此誘發孩子的口服耐受性。

台大醫院小兒部過敏免疫風濕科主治醫師江伯倫今天在「台灣兒童與青少年皮膚醫學會2024年度研討會」專題演講，並在會後接受媒體聯訪說明，異位性皮膚炎有2大好發族群，一是初生後2到5個月大的寶寶，另一個族群則是國高中的青少年，且近年在國內有越來越多的趨勢。

江伯倫指出，其中年紀較大的國高中生，常是因為考試壓力大，焦慮導致感覺更癢，抓得更厲害，抓了以後，又導致皮膚感染金黃色葡萄球菌，金黃色葡萄球菌變成過敏原，導致變得更癢，因此造成惡性循環。

異位性皮膚炎治療目前已有生物製劑和口服小分子藥物可以選用，不過健保有一定給付門檻，江伯倫指出，臨床上很多家長為了讓孩子能專心考試，會在會考或學測期間，讓孩子自費用藥。不過其中重點是要讓孩子練習「不要再抓」，因為生物製劑就像讓皮膚重開機，但若未改掉抓的習慣，可能導致再度當機。

至於只有2到5個月大的小小孩，江伯倫說，這個階段反而與食物比較有關係，若想要避免過敏與異位性皮膚炎發生，關鍵是副食品要早點吃，而且種類及量都要多，藉此誘發孩子的口服耐受性，未來慢慢的就不會再因為吃到某些食物造成症狀。

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江伯倫說，先前在臨床上注意到，若小小孩有吃根莖類，過敏會比較難改善，異位性皮膚炎會拖比較長，推測是因過敏經常是酵素造成，而根莖類酵素含量高，又經過打碎，攝取到的酵素一定更多，因此太早讓小朋友接觸到這些酵素，就可能造成過敏。

如何讓孩子吃健康，江伯倫建議，一般孩子4個月左右開始吃副食品，一開始可以先吃米類、葉菜、水果、肉泥，等7個月大再吃根莖類植物，至於雞蛋、牛奶及海鮮，則等10個月大之後，孩子免疫調控能力越來越好之後再吃。（編輯：管中維）1131208