早安世界》尹錫悅彈劾案未過在野黨揚言再提 韓國政局動盪民怨沸騰
尹錫悅彈劾案未過在野黨揚言再提 韓國政局動盪民怨沸騰
全球矚目的韓國戒嚴風暴，韓國國會於7日針對總統尹錫悅彈劾案進行投票，議長禹元植於當地時間晚間9時30分左右宣布，由於投票數僅195票未達法定門檻不成立，彈劾案未通過。7日稍早韓國國會的第一夫人金建希特檢案表決案未過，投票結束後執政黨國民力量黨大多數議員選擇退場，僅3名議員參與第二案彈劾案投票。國會投票前，尹錫悅在全國記者會中為引發混亂道歉，表示將由他所屬執政黨決定未來動向。在野陣營已揚言將再提彈劾，加上民怨沸騰，韓國政局仍動盪難平。（看完整報導）
網紅八炯控中共收買 陸委會：恐涉反滲透法兩岸條例
網紅八炯揭露中共收買台灣網紅、執行統戰作業等情形，聯絡中國媒體「海峽導報」時，對方稱能聯繫網紅鍾明軒；鍾明軒澄清旅遊影片是自己掏錢拍攝，但前立法委員陳柏惟說，一定有更多人還沒曝光。陸委會表示，這些狀況恐涉及反滲透法、兩岸條例，若有違反相關法令必將依法處理。文化部長李遠表示不可能限制言論自由，但如果相關言論觸及兩岸間相關條例規範，將與陸委會共同商議如何處理。（看完整報導）
敘利亞叛軍閃電攻勢 兵臨戰略要地荷姆斯城下
敘利亞叛軍部隊6日表示，他們已迅速推進到重要城市荷姆斯；這可能讓叛亂分子推翻另一個對總統阿塞德掌權具有戰略意義的城鎮。然而事態最重要的發展，恐怕是力挺阿塞德十多年的伊朗開始撤離人員，包含伊朗極具影響力的革命衛隊轄下聖城旅高階將領。敘利亞政府軍7日說，正在南部的德拉省和斯威達省「重新部署」。（看完整報導）
疑俄國干預 羅馬尼亞總統大選首輪投票結果無效
由於俄羅斯被控干預正在進行的羅馬尼亞總統大選，羅馬尼亞憲法法院6日裁定第一輪投票結果無效。原訂8日舉行第2輪投票，將由極右翼的親俄候選人喬吉斯古與親歐盟的中間派領袖拉斯科尼對決。喬吉斯古選前民調支持率僅有個位數，但在11月24日首輪投票中，得票率飆升至第一，引發外界對選舉結果的質疑。法院的裁定將使選舉流程全部重頭來過。（看完整報導）
核安會同意核三2號機併聯申請 將回歸供電行列
核能安全委員會7日表示，經審查後，同意台電公司核三廠2號機的併聯申請。核三2號機將回歸供電行列，為冬季供電穩定增添助力。核安會說明，機組首次併聯後，將逐步升載並進行相關測試及檢查，期間核安會仍持續監督，確認電廠依規定執行機組併聯及後續運轉作業。（看完整報導）
東北季風發威 風電再度突破3百萬瓩寫新高
台電指出，4日下午風力瞬時發電量達302萬瓩，除了首度打破3GW大關，也創下新高；而7日下午風力瞬時發電量達到304萬瓩，不到一週內二度打破風電出力最高紀錄。台電強調，秋冬期間風力發電效果佳，隨著離岸風機陸續加入供電行列，風光瞬時發電量持續創新高，除了展現再生能源發展成果，更呈現冬季風電對於穩定供電的助力。（看完整報導）
民眾黨辦反霸凌護勞權遊行 籲開放公務員組工會
勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案引發關注，民眾黨7日舉行遊行，高喊制定反霸凌專法、公務員、警消籌組工會、保護吹哨者等訴求，並將裝滿陳情書的「功德箱」轉交給總統府公關室。對此勞動部回應，職場霸凌法制化作業職安署正研議中，將廣泛徵求專家學者等意見，未來也會召開公聽會聽取建議。（看完整報導）
陸生團風波後參加中山女高校慶 蔡英文：女生不需被別人定義
台北市立中山女子高級中學7日慶祝127週年校慶，前總統蔡英文也回母校共同慶祝，她致詞時表示，台灣已經是國際社會中重要的一份子，年輕人不要害怕走出去，也不需要被別人定義，做「勇敢走向世界的女生」。（看完整報導）
97歲政治受難者捐贈文物 盼台灣不再有白色恐怖
10日是世界人權日，文化部國家人權博物館7日舉辦「2024年世界人權日」典禮，文化部長李遠頒發捐贈文物狀，感謝捐贈者們充實人權館館藏的白色恐怖歷史史料與文物。高齡97歲的政治受難者陳顯宗除捐贈文物，也分享當年關押於綠島新生訓導處的心得，期盼大家愛土地、愛台灣，永遠不會再經歷白色恐怖。（看完整報導）
專訪／台灣無人機產業升空 漢翔馬萬鈞：挑對賽道打順風球
經濟部9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，陸續與美國奧克拉荷馬州、立陶宛、波蘭等簽訂合作備忘錄（MOU）。漢翔身為聯盟要角，總經理馬萬鈞表示，各國都注意到台灣的實力與潛能，「無人機是台灣很好的賽道」，搭上全球去紅化供應鏈的強大需求，在市場動能的驅動下，可支撐研發精進更上層樓，看好台灣發展無人機產業「順風球會越打越順」。（看完整報導）
開箱老照片》第一屆亞洲盃輪椅籃球錦標賽
二戰結束後，美國傷殘退伍軍人發明了輪椅籃球運動，藉以鍛鍊身心、培養毅力。在相關團體長期推動下，台灣身障體育運動人口逐年增加，在國際賽也有優異表現，曾爭取到1997年首屆亞洲盃輪椅籃球錦標賽暨1998年雪梨金盃輪椅籃球資格賽主辦權。當年台灣隊中有12位國手，其中有多位是彰化和美實驗學校的校友，該校以肢體障礙學生為主要招收對象，民國66年成立全台首支輪椅籃球隊後，就是相關賽事的常勝軍。（看完整報導）
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- 早安世界》尹錫悅彈劾案未過在野黨揚言再提 韓國政局動盪民怨沸騰2024/12/08 07:32
- 2024/12/07 07:06
- 2024/12/06 07:21
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