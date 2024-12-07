網紅八炯控中共收買 陸委會：恐涉反滲透法兩岸條例

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（中央社記者李雅雯台北7日電）網紅八炯揭露中共收買台灣網紅、執行統戰作業等情形。陸委會表示，這些狀況恐涉及反滲透法、兩岸條例，政府密切關注相關情形，若有違反相關法令必將依法處理。

大陸委員會（陸委會）7日透過書面表示，網路自媒體提及，中共疑與台灣特定網紅合作，要求配合操作，拍攝、傳散詆毀台灣政府政策、誘拉台灣民眾赴陸發展、對台統戰滲透等情事，政府都有所掌握，持續密切關注相關情形。

陸委會表示，依據相關國安法規定，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。

陸委會提到，依據反滲透法規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為；依據兩岸條例第33條之1規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式合作行為。

陸委會強調，網紅已經成為中共對台認知作戰重要一環，必須嚴肅看待；倘若違反相關法令，政府必將依法處理。（編輯：呂佳蓉）1131207