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白天起東北季風漸減弱 氣溫回升北部約19度

2024/12/9 08:00（12/9 08:12 更新）
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圖為新北市板橋區行人穿著外套、保暖衣物。中央社記者趙世勳攝　113年12月8日
圖為新北市板橋區行人穿著外套、保暖衣物。中央社記者趙世勳攝　113年12月8日
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（中央社台北9日電）中央氣象署指出，今天白天起東北季風逐漸減弱，高溫略回升，北部及宜蘭、花蓮約攝氏19至23度，中南部及台東約24至27度，中南部日夜溫差偏大，早出晚歸請適時增減衣物。

氣象署表示，清晨仍受東北季風影響，氣溫稍低，中部以北及東北部低溫14至17度，花東及南部地區17至20度；白天起東北季風逐漸減弱，高溫略回升。

溫度方面，氣象署指出，白天起，北部及宜蘭、花蓮約19至23度，中南部及台東約24至27度，中南部日夜溫差偏大；澎湖19到22度，金門14到20度，馬祖12至16度。

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至於降雨方面，氣象署表示，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東地區亦有零星短暫雨，白天水氣逐漸減少，剩下基隆北海岸及東北部地區降雨機率稍高，花東及大台北山區降雨零星，中南部地區為多雲到晴的天氣。

此外，氣象署提醒，東北風偏強，今日桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海及各離島浪高仍有2至3公尺，基隆北海岸及東半部沿海並有長浪發生的機率，海邊活動、海上作業請特別注意安全。（編輯：李淑華）1131209

#宜蘭縣
#東北季風
#桃園
#中央氣象署
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