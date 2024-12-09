研究：ADHD青少年更易遭霸凌 躲進網路風險仍在

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（中央社記者曾以寧台北6日電）國衛院最新研究分析網路原生世代發現，兒時曾被診斷為注意力不足過動症（ADHD）的青少年，受到霸凌的風險是沒有此症的1.52倍，即使在虛擬世界，遭網路霸凌的風險仍有1.35倍。

這項研究由國家衛生研究院群體健康科學研究所博士後研究員林峻吉擔任第一作者，今天他也以自身有ADHD經驗指出，其實就算在網路上不具名留言，因ADHD的「個性」太過鮮明，也容易被朋友辨認。

ADHD個案可能同時或分別有注意力不集中、過動及衝動兩大特徵，導致無法注意細節、丟三落四、粗心大意，經常發生錯誤，或有坐不住，參與討論時容易發散、插嘴、或在別人講話時關注別的事情等情況。過去研究發現，ADHD患者霸凌和遭受霸凌的風險都比一般人高，但較少分析網路世界狀況。

林峻吉接受中央社記者採訪表示，他與國衛院群體健康科學研究所特聘研究員兼所長邱弘毅，利用「台灣青少年至成人長期追蹤調查」資料庫串聯健保資料庫，針對1萬5240名在2015年就讀7年級和10年級的學生，瞭解其健康與行為發展數據及疾病診斷，並以問卷瞭解其是否自認曾遭受霸凌，進行分析。

這1.5萬名青少年中，有4.36%曾在同年就醫診斷為ADHD個案。在控制性別、健康風險行為、家庭經濟狀況及校園等因素後發現，兒童期有ADHD的青少年，在青春期受到霸凌的風險是無ADHD青少年的1.52倍；各種霸凌風險中，肢體霸凌是1.42倍、言語霸凌為1.42倍，關係霸凌為1.45倍，而網路霸凌則為1.35倍。

林峻吉表示，過去有研究曾提到，虛擬世界或許是現實世界的避風港；但這項研究結果卻顯示，ADHD青少年即使到了網路世界，仍需要面對霸凌風險。且過去研究也曾發現，因ADHD個案對人際關係處理較不細膩，以自述方式進行調查，恐怕還有低估情況。

在網路世代中，ADHD青少年極可能不僅須面對現實世界中的肢體、言語和關係霸凌，也需要應對網路霸凌，因此研究建議未來除了重視ADHD青少年的問題，也應關注打造友善生活環境。

已這項研究於今年7月登上青少年健康研究領域著名國際期刊「青少年健康期刊」（Journal of Adolescent Health）。（編輯：陳清芳）1131209