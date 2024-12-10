苗栗三灣清晨低溫10度 吳德榮：強輻射冷卻加成
2024/12/10 09:11（12/10 09:20 更新）
（中央社記者張雄風台北10日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉攝氏10度。氣象專家吳德榮表示，清晨因強輻射冷卻，各地低溫約14、15度；預估週末冷空氣有機會達強烈大陸冷氣團，局部低溫探10度以下。
根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉10度、新竹縣峨眉鄉11.2度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天清晨「強輻射冷卻」加成，各地區平地最低氣溫約在14至15度。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼；明晚鋒面接近、北海岸逐漸轉變。
吳德榮提到，最新模式模擬顯示，12日鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨；13日起鋒後強冷空氣南下，13日下午起氣溫急遽下降，天氣濕冷，14日下午起至16日再轉乾冷。
吳德榮進一步說明，最新各國模式模擬、14日至16日清晨，達到首波「強烈大陸冷氣團」的機率高，台北測站低溫約12度以下，屆時中部以北及東北部地區將發布「低溫特報」，部分平地最低氣溫在10度以下。16日白天至17日冷空氣減弱、氣溫回升。（編輯：謝雅竹）1131210
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