11日前各地回溫 14日起大陸冷氣團報到北部低溫探11度

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署今天表示，明天、11日先回溫，12日起東北季風、14日起大陸冷氣團南下，各地漸進式降溫，預估最冷是15日至16日清晨，北部平地低溫約攝氏11、12度，竹苗可能有10度以下低溫。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天東北季風減弱，持續至11日白天，各地逐漸回溫，平地低溫約14至19度，高溫部分，北部22至25度，中南部27、28度，要留意日夜溫差。

林定宜表示，明天偏東風、水氣減少，基隆北海岸及宜蘭有局部短暫雨，東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，明天東北部留意可能有局部較大雨勢。

林定宜指出，11日晚間起東北季風增強，12、13日影響，大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園、新竹地區有零星短暫雨，各地氣溫略為下降。

林定宜說，14日大陸冷氣團增強，15、16日影響，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

林定宜提到，14日是水氣逐漸減少、氣溫仍在下降的過程，最冷的時間會是在15日至16日清晨，各地乾冷，北部低溫約11、12度，大台北地區約13度，中部12度，南部14度，另外有輻射冷卻影響，竹苗地區可能會有不到10度的低溫。

高溫部分，林定宜表示，14日至16日北部約18至21度，中南部22至24度；這波冷氣團並未與水氣配合，因此高山降雪的機會不高，但要留意山區路面積冰；冷氣團預估17日起逐漸減弱，各地回溫，後期預測仍有不確定性，需再觀察。

林定宜提醒，11日清晨彰化至台南地區可能有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：李亨山）1131209