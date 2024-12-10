本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
薪資成長追上通膨 前10月實質總薪資年增1.82%創4年新高
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

東北季風11日傍晚起增強 14日轉冷低溫探11度

2024/12/10 18:11（12/10 18:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市中正區街頭民眾穿著長袖衣物撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
圖為台北市中正區街頭民眾穿著長袖衣物撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署今天表示，明天白天略為回溫，傍晚起東北季風增強，持續影響至13日，北部、東半部偏濕涼；14日起至16日清晨冷氣團影響，中部以北低溫約攝氏11至13度，竹苗局部地區可能不到10度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天各地清晨天氣仍涼，中南部日夜溫差大，白天氣溫略微回升；傍晚東北季增強，12、13日受到影響，北部、東半部再轉濕涼，北部地區約15至22度、中南部約16至28度。

黃恩鴻指出，明天基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部降雨，傍晚起東北季風增強後，大台北地區也有局部短暫雨；12、13日雨區再擴大，桃園、新竹地區也有零星短暫雨，而基隆北海岸、東北部地區較大雨勢。

黃恩鴻表示，14日大陸冷氣團南下，影響至16日清晨，目前強度仍在調整中，不排除有機會達強烈大陸冷氣團等級。預估最冷的時間是在15、16日的清晨，中部以北、宜蘭地區低溫11至13度，南部地區約15、16度，竹苗等局部近山區平地，因輻射冷卻影響，可能會有10度以下低溫；高溫部分，北部約13至15度，中南部為20至22度。

黃恩鴻說，冷氣團影響期間，基隆北海岸、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其中14日水氣稍多，桃園以北地區有零星短暫雨。冷氣團16日白天起至17日逐漸減弱，北部白天高溫可回升至20、21度，低溫約16、17度。

黃恩鴻提到，目前觀察18日之後可能還有下一波東北季風再增強，但強度和降雨範圍需要再觀察。

黃恩鴻提醒，明天清晨彰化至台南地區有局部霧或低雲，影響能見度；冷氣團影響期間，雖然水氣偏少，高山降雪機會不高，但夜晚清晨山區易有路面積冰的現象。（編輯：陳政偉）1131210

延伸閱讀
零度線到北台灣？氣象署：指1500公尺高空非平地中山美穗疑「熱休克」溺斃浴缸 好發冬季、入浴前須防劇烈溫差流感疫情緩升 疾管署估農曆春節達高峰「蘋果病」東京流行 疾管署籲孕婦兒童避免前往疫區
黃恩鴻
東北季風增強 7日起各地溫度略降1到2度30日前受冷氣團及輻射冷卻影響 平地低溫探11度
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
苗栗三灣清晨低溫10度 吳德榮：強輻射冷卻加成
108
更多編輯台推薦新聞：