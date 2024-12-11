打造穆斯林友善環境 北市30家旅宿業者獲認證

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（中央社記者陳昱婷、實習記者蘇裕原台北11日電）打造穆斯林友善環境，台北市觀傳局攜手中國回教協會輔導30家旅宿業者取得穆斯林友善認證，從五星級旅館到青年旅社，讓穆斯林旅客來台旅遊選擇多元。

台北市政府觀光傳播局今天舉行「台北市穆斯林友善景點暨旅宿輔導計劃」成果發表會，觀傳局副局長薛秋火致詞表示，台北是個友善、包容的城市，除了在去年6月首度獲頒新月評等「2023清真旅遊獎：最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎－非伊斯蘭合作組織」，今年更獲外語學習網站Preply評選為亞洲最友善城市。

薛秋火說，市府將持續從各面向著手，加強軟硬體建置，把台北打造為更友善環境，提供更親切服務，鼓勵世界走進台北。

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新月評等創辦人巴哈迪（Fazal Bahardeen）表示，全球穆斯林旅客預估在2028年會突破2.3億人次，旅遊市場產值達到2250億美元；在此之前，台北市憑藉著積極營造友善環境，已抓住了國際穆斯林旅客市場的大好機會，無論旅宿、景點、醫院或餐廳都值得肯定。

觀傳局說明，台北市目前有近百處獲認證穆斯林友善旅館及景點，數量是全台之冠，而今年取得認證的30家旅宿業者，類型涵蓋高級飯店至平價青年旅館，未來將持續輔導業者加強服務品質、打造友善接待環境，爭取更多國際旅客到台北。（編輯：陳仁華）1131211