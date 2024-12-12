國際國中科學奧賽台灣學子抱回6金 總排名第2

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（中央社記者陳至中台北12日電）台灣選拔學子參與在羅馬尼亞舉辦的「第21屆國際國中科學奧林匹亞競賽」，抱回6面金牌，國家總排名第2。其中目前就讀台中一中的范奕揚，更是囊括4項個人獎項。

台灣從2004年開始參加國際國中科學奧林匹亞，歷來都有不錯的成績，共有12次獲得國家總排名第1名。今年選派6名學生參賽，於當地時間11日下午的頒獎典禮中，全數獲得金牌。

目前就讀台中一中一年級的范奕揚（原先就讀居仁國中），同時獲得化學分科成績第1名、生物分科成績第1名、最佳理論獎、最高總分獎等4項個人獎。他在自述中分享，參賽不是為了升學加分，而是和夥伴們一同完成一件大事，以及精進自我實力。

范奕揚目前仍在思考職涯目標，或許成為工程師、化學家。但無論選擇哪一條路，他都希望在科學的道路上繼續前進，為人類的進步貢獻一份力量。「不需要成為最閃亮的月亮，我只願能成為烘托他人的點點繁星。」

另外5名金牌獲獎者，分別為台北市建國高中學生張庭溱、桃園市私立康萊爾國中學生張凱全、台中一中學生許庭睿、嘉義高中學生王銓毅、台南一中學生羅子堯。

教育部表示，這次競賽國家代表隊學生，可保送高中就讀，獲得金牌可得到新台幣20萬元獎學金。（編輯：陳政偉）1131212