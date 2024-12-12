均一與北一女簽備忘錄 結合AI推動未來教科書

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（中央社記者陳至中台北12日電）均一平台教育基金會今天與北一女中簽署合作備忘錄，將共同推動「高中未來教科書」計畫，結合AI（人工智慧）與線上模式，協助學生自主學習。

均一基金會發布新聞稿，在今天的北一女中校慶中，雙方簽署合作備忘錄，啟動「高中未來教科書」計畫，因應教科書未來10年的大變動，整合AI筆記本（AI Notebook）、線上學習平台與紙本教材。

均一董事長呂冠緯指出，台北市是台灣推動數位學習的領頭羊，家長素質、科技基礎建設的領先，北市和均一合作的「酷課雲素養課程」，就做到了分享給全國的外溢效應。

這次和北一女中的合作計畫，預計於2025年上半年推出編序型自學課程，下半年發展AI筆記本，並積極推動台灣高中教育的數位轉型。

呂冠緯期盼未來教科書，能打破傳統的單向講述，也打破線上平台的純數位學習。一方面繼續善用教學現場習慣的實體講義，同時結合線上平台、AI筆記本，達到個人化學習。

北一女中校長陳智源則表示，紙本教科書已經無法滿足高中學生的學習需求，在這個AI時代，教科書必須重新定義。北一女中教師創新動能強，並且重視學生學習，希望能借助這一波教育AI的力量，打造個人化學習環境，幫助每一名學生成長。（編輯：陳政偉）1131212