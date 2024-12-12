護理師罹乳癌 拿起畫筆重新連結自我走出低落

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）46歲的林清清是加護病房護理師，她曾見證許多挑戰，甚至撐過最艱辛的疫情時刻，但去年因確診乳癌一度崩潰，直到拿起畫筆與自我重新連結，撐過治療，重回工作崗位幫助更多人。

癌症希望基金會主辦第10屆「彩繪希望」巡展開幕會今天在台大癌醫中心舉行，鼓勵癌友創作，運用畫筆，暈染生命色彩，林清清的作品「美麗心世界」獲病友組佳作，融合過去旅遊回憶，描繪在海邊居高眺望日出的美好瞬間。

原本是很健康的人，但突如其來的病情，讓林清清不得不接受大量治療，「這讓我的心情變得非常低落。」生病前的她熱愛生活，時常利用閒暇時光繪畫、運動與旅行，對生病後的她而言，繪畫不僅是抒發的管道，更成為治療期間重要的心靈支柱。

看著「美麗心世界」，林清清說，這些大自然的景象帶給她寧靜與希望，猶如抗癌過程中所獲得的幫助與關懷，溫暖著她的心靈。獲獎後，林清清將作品贈送給在治療過程中照顧她的台大癌醫腫瘤個管師，表達她的謝意。

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隨著治療逐漸進入尾聲，林清清現在已經回醫院工作，她開始利用下班時間散步前往植物園賞鳥，偶爾也會游泳，努力恢復到生病前的生活狀態。她希望透過自己的故事，傳遞抗癌的勇氣與希望，激勵更多人勇敢面對生活中的挑戰。

癌症希望基金會董事靳秀麗指出，罹癌並非生命旅程的終點，治療帶來的不適需要心理的轉念與調適，2006年開始，基金會在台灣開啟「彩繪希望」比賽，希望鼓勵癌友與家屬透過繪畫記錄這段生命歷程，以嶄新視角看待新的自己，為癌後生命賦予新的意義。（編輯：管中維）1131212