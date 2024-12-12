國產材課桌椅進新竹花蓮校園 北市小學也將可採購

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）為推廣國產材，林業署以「植續」為主題打造台灣館，參加台北國際建築建材暨產品展；新竹縣市、花蓮縣已有學校使用國產柳杉課桌椅，民國114、115年台北市小學也可採購使用。

「2024台北國際建築建材暨產品展」12日至15日在南港展覽館1館盛大開展，為了推廣國產材重返市場，農業部林業及自然保育署第8度打造台灣館參展，這次主題為「植續」，象徵從苗木到成材利用的人工林永續循環，並首度結合廠商製作辦公OA與中小學課桌椅展出。

林業署希望將國產材導入市場，除了各種手作家具、工藝品、文創品推出，學校課桌椅也是規劃中的重要產業鏈結。

林業署組長李志珉告訴中央社記者，一直與台北市政府聯繫，北市府正在研擬共同供應契約，為2個年度模式，將在114、115年提供台北市小學上此平台採購，預計這2年台北市小學可見到學生使用國產材製作的課桌椅。

他說，已有使用個案，像是今年新竹市光華國中使用200套國產柳杉製作的課桌椅，以及媒合了中華電信捐助新竹縣五峰鄉桃山國小、五峰國小126套課桌椅；而現在的設計，也會比過往傳統課桌椅更人性化及時尚。

另外，花蓮縣銅門國小也已在使用國產柳杉製作的課桌椅。

若想了解國產材的品項，林業署呼籲民眾及業者把握展期前往，共有20家國產木、竹材業者，展示集成材工作桌、規格材、直拼板及板材等各式國產木竹建材與產品，包含家具、木積木系統木籃球框、壁板、木（竹）地板、木製辦公室OA及學童課桌椅等。

展出的國產材取得台灣林產品生產追溯條碼QR Code，表示是國產合法木材，讓消費者可得知來自哪裡的人工林。

此外，林業署說，台灣館也規劃「從室內到戶外，開創國產木竹材運用的各種可能」、「台灣東部日常生活的國產材」及「國產材於公共工程運用實績」2場木竹材達人講座分享，並結合參展廠商舉辦的4場工作坊體驗活動，歡迎民眾參與。（編輯：管中維）1131212