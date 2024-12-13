嘉中學生何承祐國外屢獲獎 推薦錄取台大電機

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義高中高三科學班學生何承祐，以「國際科學展覽正選代表」資格推薦進入台灣大學電機工程學系，並順利錄取。同時也申請美國哈佛、麻省理工學院等學校，明年5月前公布。

國立嘉義高中今天發布新聞稿，何承祐以卓越表現參加「2024台灣國際科學展覽會（TISF）」，成功獲得參加國際科展的正選代表資格，並於今年10月底參加「2024年巴西科學博覽會（MOSTRATEC）」，在展覽中，何承祐作品從400多件優秀作品中脫穎而出，榮獲天文、地球科學、數學及物理組的大會二等獎。

嘉中指出，在全國性競賽中，何承祐是113年度「亞洲物理奧林匹亞」備取國手，並獲推薦錄取台大物理學系。連續2年於「台灣青年學生物理辯論競賽（TYPT）」中榮獲個人傑出表現獎。於113年度參加「地球科學奧林匹亞」選訓營，憑優異成績結訓並獲推薦相關科系資格。

嘉中表示，在備審資料中，何承祐呈現物理、人工智慧導論與生活科技課程的學習成果。在人工智慧導論課程中，記錄學習與應用機器學習的過程；於生活科技課程中，則分享操作機電整合及3D列印的經驗。

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何承祐強調，兼顧課業與課外活動關鍵，在於妥善時間管理。利用週末、寒暑假積極參加課外活動與競賽，並堅持不因活動請假而影響課業。合理分配時間才能避免本末倒置。

嘉中校長陳元泰表示，何承祐以專注學習的決心、自主探索的熱情與面對困難的堅毅態度，透過「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」方式，順利取得台大電機系及物理系的入學資格。（編輯：謝雅竹）1131213