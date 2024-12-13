嘉基工會訴求全面加薪 院方：勞動部仲裁中

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義基督教醫院工會今天發表聲明，訴求全面加薪、解決薪資停滯問題；嘉基回應，薪資調整目前已進入勞動部仲裁程序，醫院人事成本占收入比例50%上下，照顧員工不遺餘力。

嘉基工會今天針對院方有資金購地，卻對員工加薪遲遲無共識，長期累積加薪幅度過低，員工難以接受。門診新系統未經充分評估直接上線，導致混亂，卻將問題推給基層，缺乏有效的因應方案與自省能力。

嘉基工會提3項訴求，啟動全面加薪，提出普遍加薪計劃，解決薪資停滯問題。立即改善系統問題，高層應公開承擔責任，提出具體修復與改善計劃。補償員工損失，針對因管理疏失導致的超時工時及負荷，應提出補償方案，避免不公平待遇。

嘉基回應指出，關於薪資調整案，目前已進入勞動部仲裁程序，籲請工會尊重後續仲裁結果。在加薪協商底定前，對於臨床單位，已視單位實際情況，以核發績效獎金、留任獎金、資深人員專業發展的專科認證獎金，以及困難招募獎金等給予回饋，並積極留任與持續招募。

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嘉基表示，院方因應每年營運結果，即時回饋員工年度獎勵金，給予實質加薪，整體所得優於嘉義醫療產業行情，且用人費用逐年增加，人事成本占收入比例達50%上下，已超過多數醫學中心人事費用占率，照顧員工不遺餘力。

至於門診新資訊系統上線問題，嘉基指出，一系列的資訊系統改造，有助於提升病人的安全性、加強醫療團隊的整合，並改善醫護人員與病人的溝通效率，最終目標是為病患提供更優質、安全的醫療服務。（編輯：郭諭儒）1131213