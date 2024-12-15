黑白大廚學餐名家來台客座 還原韓國學餐

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（中央社記者余曉涵台北15日電）韓國熱門料理實境節目「黑白大廚」中的學餐名家李美英來台客座，重現韓國當地學餐，包含讓韓國米其林三星名廚安成宰讚不絕口的鮮辣娃娃菜等料理，首日訂位秒殺完售。

在台也能吃到道地的日韓料理，台北君悅酒店旗下的凱菲屋即日時起推出的韓國美食節，13日及14日邀請黑白大廚裡的學餐名家李美英來台客座，讓饕客得以品嘗即使飛到韓國也未必能吃到的韓國道地學餐。

台北君悅表示，藉此不僅能為凱菲屋食客帶來驚喜，更能吸引新的年輕消費族群，客座訊息曝光首日餐廳訂位旋即秒殺滿席。

推薦菜色包含讓韓國三星名廚安成宰讚不絕口的鮮辣娃娃菜、辣味牛肉湯、安東燉雞、豆腐菜鬆拌及韓式五花肉、包飯醬等。

另外，大倉久和飯店則是攜手日本大分縣合作，進行食材推廣，並由大倉久和歐風館自助餐廳行政主廚山本克哉（Yamamoto Katsuya），以及桃花林中華料理主廚王建榮精心研製多款料理。

大倉久和飯店說，活動主打爐烤大分縣和牛佐香草野菇肉汁、煙燻浸滷大分和牛，另外還有多款使用大分縣優質食材，包含鰤魚、生蠔等。（編輯：陳清芳）1131215