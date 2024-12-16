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阿里山紅色火車頭赴英交流 攝影展記錄遠航故事

2024/12/16 12:38
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（中央社記者楊淑閔台北16日電）林業署今天表示，經典紅色火車頭的阿里山林鐵DL-34機關車，5月在英國威爾斯高地啟航，並在當地舉辦紀實攝影展，鐵道迷可看「阿里山之道：台英交流主題攝影線上展」掌握。

阿里山林業鐵路DL-34機關車的經典紅色火車頭形象，一直是台灣民眾心中的阿里山火車象徵，農業部林業及自然保育署發布新聞訊息指出，配合當地的旅遊旺季，今年5月在英國威爾斯高地啟航。

林業署組長李允中告訴中央社記者，林業署特地與威爾普蘭菲爾鐵路共同策劃主題攝影展，讓當地民眾了解台英鐵路交流歷程與阿里山林鐵之美。

為了讓台灣民眾同步感受、觀賞，林業署還將在當地舉辦的紀實攝影展覽內容數位化，推出「阿里山之道：台英交流主題攝影線上展（The Railway Journey）」（https://journeyofafr.tw/#/）。

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李允中指出，展覽共有5大主題，由「牽手762的約定，續篇」作為開啟篇章，見證扮演台英交流大使的DL-34經典機車頭，如何啟程前往英國的全紀錄，包含阿里山林鐵與威爾普蘭菲爾鐵路於2017年締結為姊妹鐵路，過程中國際運送與系統調整等各種困難。

李允中表示，阿里山林鐵自海拔30公尺一路攀升至2451公尺，蘊含豐富的林相及生態資源，不僅孕育出與環境交融的生活聚落，也展示林鐵本身歷史記憶；鐵道迷可隨時上線，一覽阿里山林鐵之美，了解這場難得的台英交流之旅。（編輯：張雅淨）1131216

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颱風康芮逼近 林業署籲暫勿前往山區
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