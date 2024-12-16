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雞蛋產量增 蛋商17日討論是否降價

2024/12/16 20:36
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（中央社記者楊淑閔台北16日電）國產雞蛋供過於求，產量持續攀升，農業部官網公布最新的日產量已達12.7萬箱（每箱200顆）。台北市蛋商業同業公會今天表示，12月上旬已降新台幣2元，明天討論是否再調降。

國產雞蛋日產量在9月下旬左右達到12.5萬箱或以上，但是近來價格3度逆勢上漲，引發關注。最近產量又再攀升，這週是否調降，台北市蛋商業同業公會說，明天討論決定。

國產雞蛋價格近期已發生3次供過於求卻逆勢上漲的情況，包含產業端在10月下旬調漲3元，11月上旬調漲2元。消基會呼籲公平交易委員會介入調查。

12月上旬日產量繼續攀升到12.6萬箱，賣壓加大。台北市蛋商業同業公會終於宣布調降2元，產地價變成每台斤24.5元，12月4日批發價也回跌為每台斤34元。

然而上述產業供應端調降，第3度逆勢漲價發生在末端通路出現微漲，消基會二度呼籲公平會應調查。上週通路零售價跟進產業調降作法回跌2元，目前最平價洗選蛋每盒44元左右。（編輯：管中維）1131216

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