北市蛋商公會憂地方新增牧場 日產量恐破13萬箱

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）雞蛋日產量仍在12.7萬箱（每箱200顆）近年最高。北市蛋商公會今天說，地方政府還在核可新增牧場，明年2、3月每日產量恐破13萬箱。農業部說，嘉義明年停止新設牧場，協調各縣市管制。

國產雞蛋日產量從9月下旬起就達到供過於求的12.5萬箱，之後持續增加，近來達12.7萬箱，已是近年來最高產能。歷經產業及零售業共約3次逆勢上漲爭議後，陸續回跌，目前維持10月下旬價位，產地價每台斤新台幣24.5元，批發價每台斤34元；零售價近2週為洗選蛋每盒約44元。

台北市蛋商業同業公會理事長林天來接受中央社記者電話訪問時說，這週持續維持價位；但是蛋量恐怕會持續增加，因為廠商都在蓋新的蛋雞場，地方政府還在核發許可，例如彰化、嘉義等，明年2、3月後恐怕日產量突破13萬箱，產量供過於求。

農業部畜牧司司長李宜謙說，持續跟地方政府溝通中，呼籲要做總量管制，不要再增加蛋雞場。

畜牧司指出，全台蛋雞場5年前共約1700到1800場，近年陸續增加，目前約有2100、2200場；嘉義縣有訂定自治條例管制總量，預計蛋雞、蛋鴨明年維持1年不核發給新設牧場申請許可，近期會公告；彰化縣也有類似的總量管理作為。

另外，畜牧司說，每週的蛋種雞數量已減半，6、7月每週約有60萬隻，現在已減為30萬隻。（編輯：李亨山）1131223