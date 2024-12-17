義大利橄欖油展美食拚場 頂級油莊看好台灣商機

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（中央社記者黃雅詩羅馬17日專電）義大利橄欖油享譽世界，羅馬近期舉辦一場橄欖油展，展現橄欖油可與各類料理搭配的百搭特性，也有多家頂級油莊看好台灣商機，部分曾來台的業者盛讚「台灣消費者水準高、市場潛力大」。

創立25週年的知名「Flos Olei橄欖油世界指南」，日前在羅馬舉行2025頒獎典禮暨展覽，除匯集全義各產區頂級油莊，知名餐廳、甜點店也來設攤。現場有橄欖油冰淇淋雪酪（sorbet）、橄欖油耶誕麵包（panettone），及淋上橄欖油的烤乳豬、羊肉各類料理，甚至出現「橄欖油泡菜」，展現橄欖油的百搭特性。

Flos Olei創立宗旨在評鑑並推廣全球特級初榨橄欖油，其最新出版的「2025世界指南」有英文、西文、正體中文3種語文版本。

嫁到義大利30年的台灣僑胞林文麗是指南中文版翻譯者，她接受中央社訪問時表示，她從在荷蘭念書時開始認識橄欖油，希望透過翻譯書籍，破除一般人對橄欖油的錯誤迷思，並把義大利人獨特的健康飲食方式介紹給台灣。

Flos Olei橄欖油世界指南作者是義大利籍的歐雷加（Marco Oreggia）與馬里內利（Laura Marinelli），兩人長期都是義大利美食記者與評論家，並具有品油師、品酒師等專業證照。

歐雷加接受中央社訪問時表示，他曾到亞洲舉辦巡展活動，其中一站到了台灣，可說獲得巨大成功，不論是接觸當地企業買家，或一般消費者，都得到廣泛迴響與認同，「我相信未來一定還會回去台灣等亞洲國家參展，因此我們的指南特別出版了中文版本。」

馬里內利接受中央社訪問時表示，這是Flos Olei第25週年的展覽活動，代表她對橄欖油的熱情已持續了25年，「在義大利很容易對橄欖油充滿熱情，因為這是義大利的傳統，但我們不想侷限在義大利，希望把熱情推展到海外更多地方。」

橄欖油作為義大利重要傳統，許多油莊是家族世代相傳，他們還會帶著下一代到現場「見習」。在展覽安排的「高階品油課程」中，參加者有白髮斑斑的老太太，也有10多歲的青少年，品油程序是先旋掌溫杯，接近鼻端輕嗅幾秒，再徐徐嚥入喉中，換嚐不同油品時不是喝水去味，是吃一片青蘋果。

今年獲評選「年度最佳特級初榨橄欖油」的，是來自南義普利亞地區（Puglia）的迪卡羅油莊（Azienda Agricola De Carlo）。油莊代表向中央社表示，「我跟哥哥已是家族橄欖油事業的第15代傳承，獲得獎項殊榮，是對我們整個家族歷史的肯定。」

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橄欖油的新栽植方式或外銷市場，也帶給一些地區新希望。例如今年「年度最佳油莊」的獲獎者，是位於南義薩勒諾（Salerno）的安布羅休農場（Fattoria Ambrosio）。

農場代表向中央社表示，他的家鄉面臨年輕人出走、許多土地廢棄的問題，他的農產致力用完全有機、維護自然的方式耕耘，終能獲此殊榮。他認為不只是個別商家的榮耀，也盼望影響整個家鄉區域，「我想成為一個模範，讓更多人效法，覺得這是可行的路。」（編輯：田瑞華）1131217

「Flos Olei橄欖油世界指南」日前在羅馬舉行2025頒獎典禮暨展覽。展覽會上可見橄欖油能與各種食材搭配，包括義大利人節慶必吃的耶誕麵包。業者表示，他認識台灣，也對於耶誕麵包在台灣逐漸流行感到很高興。他認為現在交通發達，距離已不再是銷售障礙。中央社記者黃雅詩羅馬攝 113年12月17日

「Flos Olei橄欖油世界指南」日前在羅馬舉行2025頒獎典禮暨展覽。品油展覽會上，到處都放著青蘋果，因為要換嚐不同油品時不是喝水漱口，是靠吃一片青蘋果去除口中味道。中央社記者黃雅詩羅馬攝 113年12月17日