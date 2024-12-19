因應工程 國3大溪交流道26日到29日階段性封閉

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（中央社記者余曉涵台北19日電）交通部高速公路局今天表示，配合國3銜接台66線增設交流道工程，26日晚間10時起到29日上午6時，將分階段封閉大溪交流道匝道，請用路人配合改道行駛。

高公局發布新聞稿表示，因應「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」集散道路及南出匝道改道作業，南向出口前往台66系統匝道行車動線，於12月26日晚間10時至27日上午6時封閉施工，用路人請於主線往南續行至國3大溪交流道（里程約為62k）出口後下至平面改走市道112甲永昌路，直行至台66大溪端路口左轉前往台66。

南向出口前往台66系統匝道及大溪交流道南出匝道往大溪、中壢八德方向的行車動線，12月27日晚間10時至28日上午6時封閉施工，請用路人於主線往南續行至國3龍潭交流道（里程約為68k）出口後改走地方道路或再返回國3，往北行駛回到大溪交流道改由北出匝道前往。

前往大溪交流道南出匝道往大溪方向的行車動線，於12月27日晚間10時至29日上午6時施工封閉，用路人請改由改道完成大溪交流道南出匝道往中壢八德方向銜接市道112甲永昌路後，於永昌路與南興路口迴轉前往大溪。

高公局表示，目前國3大溪交流道南下出口為2次出口，第1個出口為往台66線系統匝道（里程61k+310處），下大溪交流道地方車流則繼續直行至第2個出口下大溪交流道（里程62k+300處）。

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高公局說，12月28日上午6時南出匝道改道完成後，將整合為1次出口，要前往台66及要下大溪交流道地方車流的用路人均在同1個出口（里程61k+310處，即目前往台66的出口）駛離國3主線，匝道分為2個車道，左側車道為前往台66的車道，右側車道則為下大溪交流道地方的車道。

屆時將封閉既有的大溪南向出口匝道，經常利用既有南出匝道往大溪、中壢八德方向的用路人，請提早靠最外側行駛，配合改行新設南向出口匝道。（編輯：管中維）1131219