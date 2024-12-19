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內政委員會停擺 客委會客家幣發行恐擱置

2024/12/19 17:28（12/19 17:46 更新）
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立法院內政委員會19日原定排審114年度客委會預算，但朝野持續攻防、議事空轉，客委會預算也未審查。客委會主委古秀妃19日受訪對此表示，若預算未審過，包含客家幣等新計畫運作恐受影響。中央社記者楊淑閔攝 113年12月19日
立法院內政委員會19日原定排審114年度客委會預算，但朝野持續攻防、議事空轉，客委會預算也未審查。客委會主委古秀妃19日受訪對此表示，若預算未審過，包含客家幣等新計畫運作恐受影響。中央社記者楊淑閔攝 113年12月19日
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（中央社記者楊淑閔台北19日電）立法院內政委員會今天原定排審明年度客委會預算，藍綠持續攻防，議事停擺；客委會主委古秀妃表示，新計畫恐受影響，包含預計明年7月1日發行推廣說客語的「客家幣」將擱置。

16日選罷法修法在國民黨籍立委未讓民進黨籍立委進入參與下初審通過後，18日再通過議事錄生效，民進黨質疑初審及議事錄通過過程有爭議、無效，雙邊對峙延燒至今天立法院內政委員會，加上國民黨籍立委、召委徐欣瑩缺席，雙邊為爭取擔任主席，會議未召開空轉，客委會114年度預算也未審查。

依據預算法規定，如預算沒有如期完成三讀通過，新增的計畫將無法動支預算運作。古秀妃說，包含客家影視產業補助、發行「客家幣」、客庄建設等會受影響。

她並說，為了營造公共環境說客語，客委會與數發部合作，原定114年7月1日發行價值新台幣800元的「客家幣」，鼓勵18歲者、通過客語認證及客語家庭的人申請使用，預計提供20萬人申請，可到掛有「𠊎講客」的商店講客語消費使用，此計畫也會受影響擱置。

古秀妃補充，目前全台約計有1500家「𠊎講客」商店，主要在客家庄，不過台北市也有商家。

客委會幕僚補充，預計受立法院預算審查延遲影響的業務為「客庄生活環境營造」及「客庄特色產業群聚形塑」、共2.7億元；其中，「客家幣」發行歸在後者、共計1.6億元，明年預算約數千萬元，會無法動支。

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除了上述，還有透過影視音樂製作行銷推廣客語將受影響，客委會說，無法動支的預算新增約占2億元，包含製作時代劇等所需經費在內。

為了在公共環境能講客語，古秀妃說，還要推出用網路進行客華對譯。客委會幕僚說明，可使用Web進行線上文字翻譯部分，12月可上線客語、華語雙向對譯功能；其次，現場持手機聽取客語，跑出華語文字，並可按喇叭圖示讀出，也是雙語對譯功能，預計明年第2季上線。（編輯：陳政偉）1131219

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