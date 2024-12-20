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勞保紓困貸款26日開辦 每人最高可貸10萬元

2024/12/20 09:36（12/20 10:14 更新）
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114年勞保紓困貸款26日開辦，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸新台幣10萬元。圖為高雄市鳳山區勞工工作情形。（中央社檔案照片）
114年勞保紓困貸款26日開辦，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸新台幣10萬元。圖為高雄市鳳山區勞工工作情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北20日電）勞動部勞工保險局今天宣布，114年勞保紓困貸款將於26日開辦，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸新台幣10萬元。

協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞保局今天發布新聞稿宣布，114年勞保紓困貸款將於26日至明年1月10日間受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

勞保局表示，勞保紓困貸款的申貸資格為參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日明年1月10日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。

不過，若已請領老年給付、終身無工作能力失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，則不得申請。

勞保局說，符合資格且有需求的勞工可於受理申請期間得透過網路、臨櫃或郵寄等方式申請，而為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日亦可使用，既省時又方便。

勞保局也提醒，勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

勞動部指出，詳情可洽土地銀行客服專線（02）2314-6633及其所屬分行或其委託金融機構，土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理；或電洽勞保局服務專線（02）2396-1266。（編輯：李淑華）1131220

#土地銀行
#勞保局
#勞保紓困貸款
#勞動部勞工保險局
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