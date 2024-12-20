央行面臨3難題 12強奪冠紀念幣恐落空

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北20日電）台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，外界期待央行能夠發行紀念幣，紀念光輝時刻，不過央行面臨製造排程、民眾熱度及預算編列3難題，態度保守，恐使12強奪冠紀念幣落空。

央行每年均會發售生肖套幣，也曾發售以台灣原住民、台灣國家公園為主題的系列套幣。今年中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，全國歡慶，外界期待，央行可以為此規劃紀念幣，滿足球迷的心願。

不過央行發行局局長鄧延達表示，央行鑄幣的製造排程費時較長，至少需要半年，發行後的民眾熱度也是一個考量點，另外，央行鑄幣排程多在1年多前就已規劃，牽涉預算編列，還需報行政院，都有既定流程。

僅管央行並未給出明確答案，但面臨製造排程較長、發行後民眾熱度可能已下降，加上預算編列3道難題，央行對於發行紀念幣的態度，明顯偏向保守。

媒體詢問，是否可考慮以生肖套幣背面搭配職棒畫面來設計，鄧延達則說，生肖套幣多是以生肖搭配民俗活動的方式規劃。

不過鄧延達也說，發行局對於紀念幣的主題態度開放，歡迎各界給予意見。（編輯：張均懋）1131220