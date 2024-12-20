屏東王船文化館開幕在即 全台最南端誠品進駐

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（中央社記者黃郁菁屏東縣20日電）屏東縣王船文化館將在12月27日開幕，誠品書店同步進駐，成為最南端門市；另有2家餐飲品牌進駐，結合文學、文創與東港在地飲食文化，開創文化觀光新視野。

不少東港鎮居民樂見誠品進駐，曾北漂多年的林姓居民告訴中央社記者，東港終於也要有誠品，相當期待、也希望東港越來越繁榮；伍姓居民則說，「等很久了」，感覺東港人文素養及文化氣息也提高了。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，王船文化館12月27日嶄新開幕，規劃常設展、特展空間、沉浸式劇場、典藏庫房、以及餐飲、商業空間。館內1樓打造全台最南端「誠品書店東港王船限定店」，以「船」為主軸匯集書店職人精選上萬書籍，呼應在地行船航海生活文化策劃主題書展，並獨家販售「開館紀念香包御守」等王船文化館限定創意選品。

文化處指出，王船文化館不止讓人深入探索迎王百年祭典文化，更引進東港在地飲食文化，除了東港迎王文化中不可或缺的經典飯湯，還有雙糕潤、肉粿等饕客必吃在地美食小吃。全新進駐的「漁行口食堂」承襲東港漁業文化特色，讓大家感受新鮮直送海味與人情故事，走進漁港日常、品味最在地的鮮滋味。

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王船文化館5樓則規劃「角頭酒吧（GATAO BAR）」，文化處說明，酒吧取名自東港迎王平安祭典角頭文化，飲品設計靈感也來自迎王祭典與漁港風味，每一杯都是東港文化縮影。喝杯「千歲特調」保平安外，更可遠眺大鵬灣迷人夜景，感受東港不同風華。

文化處提及，試營運期間誠品會員單筆滿新台幣800元即可獲贈100元抵用券，全店預計2025年3月完整開幕。開幕首3日到餐廳酒吧享用指定餐點，即享8折優惠。更多開館資訊可查詢屏東縣王船文化館官方網站及粉絲專頁，或至社群平台Instagram搜尋「kingboat.pt」。（編輯：孫承武）1131220