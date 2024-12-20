調查指高度使用者認AI比真人客觀 專家：社會隱憂

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（中央社記者洪素津台北20日電）2024年假訊息認知調查暨高峰論壇今天登場，台大公布網路調查發現，其中受訪的AI高度使用族群較整體受訪者認為人工智慧所提供的資訊比真人來的客觀，專家指出，將是社會的一大隱憂。

台大新聞所和台大社科院韌性社會研究中心今天舉辦「2024年假訊息認知調查暨高峰論壇」，論壇中討論假訊息與事實查核的認知和事實查核效果（實驗法）兩大部分，並發布「假訊息認知網路調查研究成果報告書」。

報告書中的年度調查結果，為網路問卷調查自今年10月25日至30日，從台大民意動態平台中會員資料庫抽樣3次、共計1萬4040個樣本數；在95%信心水準下，抽樣誤差為加減2個百分點。

調查顯示，有高達95.05%的受訪者表示曾接收過假消息，僅4.95%的受訪者表示未曾接觸過，顯示出假消息已成為台灣社會無法忽視的問題。

與會的公視董事長胡元輝點出，現在詐騙氾濫，而詐騙就是假消息其一內容，於是許多相關單位投入詐騙的研究。

除發布調查成果外，該論壇也舉行第2階段的「媒體素養與假訊息高峰論壇」，由公視董事長胡元輝擔任主持人，與會主講人有台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）內容執行長黃兆徽、台灣資訊環境研究中心（IORG）共同主持人游知澔、台灣事實查核中心執行長邱家宜，3人講述媒體素養內容和事實查核的重要性。

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調查指出，其中一項提問關於人工智慧所提供的資訊要比真人提供的訊息來得客觀和精確，結果顯示回答非常同意的有4.09%、同意的有30.97%、普通的有45.53%、不同意的有17.01%、非常不同意的有2.4%。

由於有50%的受訪者為罕用AI族群，因此調查另外針對AI高使用族群做比較分析，結果指出和整體比起來，高使用族群更容易覺得人工智慧所提供的資訊比真人來的客觀；對此，Taiwan AI Labs內容執行長黃兆徽坦言，這將會是社會的一大隱憂，也是值得關注的議題。（編輯：陳政偉）1131220