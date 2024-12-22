台師大研發英語適性閱讀平台 AI精準分級讀本

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（中央社記者許秩維台北22日電）台師大首創研發SRE英語適性閱讀平台，除了能力測驗，也運用AI技術精準分級讀本，根據學生測驗結果，推薦適合其能力的書籍，還有遊戲化獎勵機制，鼓勵自主學習。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，為協助政府落實雙語計畫，提升台灣學生的英語閱讀能力，台師大研發SRE英語適性閱讀平台 （https://srenglish.net/），運用人工智慧技術精準分級讀本，幫助學生進行適性閱讀。

該平台以台灣中小學課綱及多家出版社的教科書為基準進行讀本難度分級，其級距難度比國際通行的藍斯閱讀分級系統（Lexile）更為精確，特別適合以英語為外國語言的台灣學生使用。

SRE平台除了提供能力測驗，還搭配英語分級讀物推薦功能，能根據學生測驗結果，推薦適合其能力的書籍，學生除了能透過平台進行閱讀，還可利用有聲書與文本朗讀糾錯功能，提升聽力與口說能力。平台也設計遊戲化獎勵機制，鼓勵學生自主學習，並自動生成學習歷程檔案。

台師大研發團隊表示，期望透過精準分級技術，讓學生從適合自身能力的書籍中，獲得閱讀樂趣與成就感，進一步養成英語閱讀習慣，開拓閱讀視野，最終達到提升英語閱讀能力的目標。

為推廣使用SRE平台，台師大首次舉辦「SRE英語適性閱讀比賽」，並設置「閱讀進步獎」表彰前後測成績進步明顯的學生，「持之以恆獎」獎勵在比賽期間養成每週閱讀習慣的學生，「樂在閱讀獎」表揚比賽期間累計閱讀書籍數量最多的學生，「閱讀菁英獎」針對閱讀能力超過同儕的學生給予獎勵，共有74名中小學生獲獎。

台師大副校長宋曜廷表示，過去時代是「苦讀」，現在這個時代是「樂讀」，開發SRE英語適性閱讀平台，就是希望孩子學習時更有樂趣也更有成就感，語言學習要靠累積，SRE引導學生去做、去累積，積少成多自然就會看到成果。

台師大教師胡翠君補充說明，這次競賽共有台北市17所中小學參加，總計2626名學生投入比賽，累計閱讀超過2.7萬本書，平均每人閱讀超過16本書，其中每週平均閱讀1本書的學生，平均後測成績進步26.5分。（編輯：張雅淨）1131222