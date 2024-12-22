慈大教授曾國藩首創無語良師制 革新解剖學歷史

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（中央社記者許秩維台北22日電）慈濟大學模擬醫學中心主任曾國藩與團隊創建「無語良師」制度，這是一套完整的遺體捐贈及大體解剖流程，改寫台灣解剖學歷史，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，慈濟大學模擬醫學中心主任曾國藩教授當年是台大醫學院學霸，在美國攻讀博士後研究後學成歸國，進入台大醫學院教書。後來被延攬至慈濟大學協助創設醫學院時，身為花蓮子弟的曾國藩，毅然放棄台大醫學院的退休俸，將後半生奉獻給慈濟大學。

到慈濟大學以後，曾國藩與團隊創建「無語良師」制度，這是一套完整的遺體捐贈及大體解剖流程，當時全台灣的醫學院仍採用無主遺體教學，他推動的這套制度可謂改寫台灣解剖學歷史。

曾國藩認為，無語良師已經離世，無法說話，他們奉獻身體，承擔學生的切割，既是「不說話的老師」，也是學生的心靈導師。因此他與慈濟大學團隊設計一套人文互動流程，每個細節都表達對捐贈者及家屬的尊重，包括學生解剖前進行家訪，探訪親屬，到莊嚴隆重的啟用儀式。

在解剖課程結束後，學生會恭敬地將器官放回，並仔細縫合，「復原」無語良師的身體，再進行入殮。種種細緻作為，獲得許多國際媒體報導，台灣、新加坡、馬來西亞等多所頂尖大學，也開始仿效慈濟這套制度。

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目前曾國藩成立的模擬醫學中心，也是採用無語良師的遺體捐贈流程，並罕見使用「全人操作」，也就是讓學生在完整的遺體上操作練習。曾國藩說，在其他歐美國家，遺體都被分割並被送到世界各地，模擬醫學中心的全人操作可說是全球首例。

曾國藩在課堂上也會陪學生一起學習。他提到，解剖學事實上很難，有些人立體觀念較好，有些人較差，再加上這門課知識量很大，學生更會緊張。他採多鼓勵、少責備的方式，為學生指點人體結構位置或起頭示範，讓學生可接手往下進行，希望為台灣培養出最好的醫師。（編輯：張雅淨）1131222