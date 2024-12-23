宣導道安經費大增 交長：代表重視盼改善觀念

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（中央社記者余曉涵台北23日電）為宣導道安資訊，交通部在明年媒體政策及業務宣導費上編列1億360萬元，較今年增加3600萬元以上。交通部長陳世凱今天表示，預算增加就代表重視這項議題，盼透過宣導改善民眾觀念。

立法院交通委員會今天審查交通部及所屬機關單位預算，其中交通部為了宣導道安，在明年媒體政策及業務宣導費上編列新台幣1億360萬6000元，較今年6714萬2000元，增加3646萬4000元。

不少立委認為此項費用編列太高，國民黨立委翁曉玲說，過去在媒體政策及業務宣導費的廠商，有不少家連續3年得標，有獨厚特定廠商的嫌疑，她認為應該研議擴展政策宣導廣度，避免得標廠商集中。

國民黨立委黃健豪則認為，過去交通部也曾編列大筆預算，但行人交通事故死亡人數卻沒有明顯下降，應該著重在改善危險路口、增加人行道等。

交通部長陳世凱受訪時說，一方面希望在工程面向改善，另一方面更重要的就是教育宣導，讓整體民眾的交通文化、觀念跟習慣改變都很重要，因此增加預算代表交通部非常重視，希望改善速度加快，才能有辦法降低整體交通事故。

最後經過立委討論後，召委、民進黨立委陳素月拍板刪減1200萬元，且交通部必須提出書面報告。（編輯：陳政偉）1131223