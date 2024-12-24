甲狀腺癌1成為難治型 台大醫院設計專屬NGS套組

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（中央社記者曾以寧台北24日電）甲狀腺癌中有1/10為難治型個案，台大醫院以目前學界已知與甲狀腺癌有關的基因，設計出全台針對甲狀腺癌基因檢測中，最完整的次世代基因定序（NGS）套組，助精準使用標靶藥物。

1名77歲患者6年多前因脖子酸、右手麻與無力就醫，發現已是甲狀腺癌第4期，轉移到肺部與頸椎，醫療團隊緊急以頸椎手術、甲狀腺全切除術、頸部淋巴結廓清，和放射性碘治療。可是肺部轉移腫瘤不吸收放射性碘、治療無效；經改用多靶點標靶治療3年，雖然腫瘤縮小，但出現嚴重腹瀉和皮疹脫皮，影響生活品質。

台大醫院內科部醫師施翔蓉今天在治療成果記者會上分享，這名患者所罹患的難治型甲狀腺癌，其約占所有甲狀腺癌的1成，以傳統手術、放射碘治療效果有限；幸經過台大甲狀腺癌基因NGS基因檢測套組檢驗後，找到特定基因突變、進行標靶治療，不僅腫瘤縮小、副作用較低，原先無效的放射性碘治療，也開始對肺腫瘤有效。

台大醫學院基因季蛋白體醫學研究所所長陳沛隆說明，目前部分癌症的NGS檢測雖已有健保給付、患者仍須部分自費；市面上也不乏有全癌症篩檢套組，驗的基因、癌別多，但其中僅約1/10與甲狀腺癌等內分泌腫瘤有關，這類癌症相關的基因突變，有些還不在套組中，形成患者「花大錢吃滿漢全席卻吃不到想要的」的狀況。

陳沛隆指出，台大醫院與台大醫學院合作，針對目前學界文獻中，幾乎所有與甲狀腺癌有關基因，設計全台灣針對甲狀腺癌基因檢測中，最完整的NGS檢測套組，其包含50個甲狀腺癌基因及19個融合基因，僅須花費不到新台幣2萬元、需時約6週，且多數有對應標靶藥物可用，目前也正申請健保給付。

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台大醫院腫瘤醫學部醫師李日翔說，甲狀腺癌大多數就像「小綿羊」，可與患者共存15到20年，但時間久了、在某些患者身上，卻可能變成洪水猛獸；2021年全台灣就有約5700名新發甲狀腺癌患者，加上患者存活較久，若其中1/10演變為難治型，數量不容小覷。

李日翔說，如今在癌症領域，基因檢測已非常常見，在肺癌、大腸癌、部分乳癌中，NGS都已經是標準程序之一；而甲狀腺癌多數可以找到特定基因變異，對應上標靶藥物，治療效果也比其他癌症都好。（編輯：陳政偉）1131224