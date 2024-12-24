父子同晚作夢 尋找三色貓紅包袋獲威力彩頭獎3.52億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北24日電）台彩總經理謝志宏今天表示，今年6月13日威力彩頭獎由桃園1名已退休的小型印刷廠老闆獨得新台幣3.52億元，中獎人與大兒子同晚分別夢到數字與三色貓紅包袋，組成自選數字後，再騎車尋找有使用三色貓紅包袋的彩券行，幸運抱走大獎。

台彩今天表示，今年累計到12月22日銷售金額已達到1480億元，年成長達4.8%，也已經超過去年全年1426億元的銷售金額，今年銷售金額有望創下史上新高。

今年6月13日在桃園中壢金沙彩券行開出的威力彩頭獎3.52億元，由桃園1名退休的小型印刷廠老闆獨得3.52億元。

謝志宏指出，這名退休老闆當晚夢到數字，同一晚大兒子也夢到三色貓紅包袋，雖然沒有湊出數字，很有趣的是，中獎人請沒中過獎的太太、小兒子先各自花100元買威力彩，當作反指標刪除相關號碼後，再加上夢到2、3個號碼後，湊出5組自選數字。

謝志宏表示，大兒子後來騎車在桃園中壢一家家尋找彩券行，終於找到有用三色貓紅包袋的彩券行，後來真的中獎，「第一次碰到這樣組合出數字的情形」。

另外一名中獎人則是10月28日獲得威力彩頭獎6.31億元，獎落台南的萬客來彩券行。謝志宏表示，中獎人是地區性餐飲業女員工，平常就有固定購買彩券的習慣，尾牙手氣都不錯，因此有同事主動合資一起購買彩券，同事出200元、中獎人出300元合資，透過電腦選號，中了頭獎6.31億元。

不過，謝志宏透露，因為拿不出「合資證明」，2女領獎時除了扣所得稅外，還有課了贈與稅近4000萬元，扣稅後依出錢比例，中獎人所得獎金約2.79億元，同事約1.86億元。

謝志宏說，中獎人有親人受政府社福機構照顧，兩人大方各捐1800萬元，另外各捐50萬元給點燃生命之火的活動，總共捐出3700萬元，中獎人也透露獎金有意購置不動產。

至於台彩今年銷售金額有望創史上新高，謝志宏分析，主要有幾個原因，包括經銷商家數增加，以及立即型產品有因應民眾喜好做出調整，帶動今年整體銷售狀況。（編輯：潘羿菁）1131224